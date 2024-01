Funcionário derruba sua colega durante tentativa de brincadeira

Trabajador tira a su amiga durante broma y queda grabado en las cámaras de seguridad

Muitos funcionários afirmam que o ambiente de trabalho é um dos aspectos mais importantes para ter um bom emprego. Algumas empresas realizam atividades durante todo o ano para que seus trabalhadores tenham várias interações e assim ter um ambiente tranquilo, sem problemas e com menos estresse; é por isso que algumas pessoas fazem amizades no escritório.

Assim como em qualquer tipo de relacionamento, há colegas que fazem piadas que podem ser pesadas ou um pouco bruscas. Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que um homem derrubou sua colega ao tentar fazer uma piada.

Uma câmera de segurança conseguiu documentar o momento em que o homem levantou o pé, o aproximou do joelho da moça e a golpeou para desestabilizá-la. A mulher, que estava atendendo a um cliente, nunca imaginou que seria alvo de uma brincadeira, por isso não estava preparada para o golpe. A ação do sujeito fez com que sua amiga caísse no chão.

As pessoas que estavam no local do incidente começaram a rir e ajudaram a vítima a se levantar. O vídeo de apenas 8 segundos se tornou a sensação no aplicativo X, onde já acumula 3 milhões de visualizações.

“Questiono-me se realmente é tão fácil... parece que seria necessário um pouco mais de força”, “Apenas estava tentando brincar um pouco e, como é típico, o drama excessivo tinha que estar envolvido” ou “Sempre me surpreende o quão fácil é derrotar alguém com esse movimento”, são alguns dos comentários inseridos por diversos internautas.