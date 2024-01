Evite bagunça na cozinha: aprenda um truque simples para usar seu escorredor

Cozinhar massas, brócolis ou couve-flor pode se tornar mais fácil se você souber usar seu escorredor corretamente. Um truque simples promete evitar a bagunça na cozinha e facilitar a limpeza dos utensílios.

Usar o escorredor de maneira tradicional, colocando-o na pia e despejando o conteúdo da panela, pode resultar em resíduos grudados. Ao invés disso, há uma técnica que evita essa sujeira.

Um criador do TikTok, conhecido como @tiger_lee_uk, compartilhou uma dica útil. Em vez de colocar o escorredor na pia, basta inseri-lo na panela cheia e virar o recipiente coberto, permitindo que a água escorra enquanto o conteúdo permanece dentro.

Essa técnica não apenas mantém o escorredor limpo, mas também economiza tempo, pois você não precisa transferir a comida de volta para a panela após escorrê-la, especialmente útil ao preparar massas.

Outras dicas

O vídeo do criador também inclui outras dicas úteis para a cozinha, como uma maneira eficaz de abrir pacotes de espaguete sem fazer bagunça. Basta bater a parte inferior do pacote na bancada, e a força abrirá o pacote de maneira limpa.

Outra dica envolve adicionar um pedaço de papel toalha embebido em detergente líquido em recipientes plásticos manchados com molho de tomate ou curry. Adicione água, feche a tampa e agite vigorosamente para remover manchas teimosas.

Recentemente, chefs alertaram que muitas pessoas cometem o erro de não usar a quantidade certa de água ao cozinhar massas. Isso pode fazer com que os carboidratos não cozinhem adequadamente, resultando em grumos no final do processo.

Pequenas alterações na forma como usamos utensílios de cozinha podem resultar em benefícios significativos, economizando tempo e evitando a necessidade de limpezas extras. Experimente esse truque simples da cozinha na próxima vez que preparar sua refeição favorita!