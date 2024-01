Como as ilhas ‘do terror’ chegaram às mãos de Jeffrey Epstein?

Una de las casas de Jeffery Epstein en la isla Little Saint James, en las Islas Vírgenes Estadounidenses, el 8 de julio de 2019. (Foto AP /Gianfranco Gaglione) Uma das casas de Jeffery Epstein na ilha Little Saint James, nas Ilhas Virgens Estadounidenses, em 8 de julho de 2019. (Foto AP /Gianfranco Gaglione) (Gianfranco Gaglione/AP)

Em 3 de janeiro, os nomes de pessoas famosas relacionadas ao empresário e traficante sexual Jeffrey Epstein foram revelados, que morreu na prisão em 2019. O magnata possuía as ilhas Little Saint James e Great Saint James, onde organizava encontros nos quais forçava menores de idade a comparecerem para que seus convidados abusassem deles.

Ambas ilhas estão localizadas nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos no Mar do Caribe, a cerca de 150 quilômetros a leste de Porto Rico. Até 1917, elas pertenciam à Dinamarca, mas os Estados Unidos decidiram comprá-las como uma estratégia de defesa.

A soma paga pelo governo dos Estados Unidos foi de 25 milhões de dólares, o território é composto pelas ilhas Saint John, Saint Croix e Saint Thomas, nesta última estão as propriedades de Epstein que estão à venda.

No final do século passado, o país decidiu usar as ilhas como destino turístico, além disso, começou a vender algumas frações do território, uma delas foi Little Saint James.

Arch Cummins era o proprietário, em 1998 ele a colocou à venda por 10 milhões de dólares, foi comprada por uma empresa fantasma chamada L.S.J. LLC, por quase 8 milhões, o proprietário da empresa que a comprou era Jeffrey Epstein.

O magnata financeiro começou com a renovação da ilha, trouxe trabalhadores e máquinas dos Estados Unidos, além de cobrir a estadia dos trabalhadores, em poucos meses, no local foi construído um complexo de luxo com piscinas, docas, casas de praia, cabanas, helicópteros e iates de luxo.

Os convidados começaram a chegar, entre eles estavam os cientistas Stephen Hawking, Lawrence Krauss, o comediante Chris Tucker, o ator Kevin Spacey, a modelo Naomi Campbell e o príncipe Andrew do Reino Unido, entre outros.

Embora as testemunhas relatem que era comum ver mulheres de diversas nacionalidades, muitas das quais aparentavam ser menores de idade, mas era difícil identificá-las na multidão.

"Em março de 2005, uma mulher entrou em contato com o Departamento de Polícia de Palm Beach, na Flórida, para denunciar que uma menina tinha ido à mansão para se despir e dar uma massagem a Epstein. As autoridades iniciaram uma investigação que durou 13 meses. Depois, foram a Little Saint James para verificar a ilha do milionário. Lá encontraram fitas de câmeras escondidas em que apareciam dezenas de meninas, todas menores", destaca La Nación.

Devido ao avanço das investigações, Jeffrey Epstein decidiu se declarar culpado do crime de prostituição de menores e passou um ano na prisão, após sua libertação passou muito tempo em sua ilha e foi somente em 2016 que comprou a ilha vizinha, Great Saint James, três anos depois foi preso novamente, sua captura ocorreu em julho e em agosto foi encontrado morto em sua cela.