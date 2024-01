Capitão revela segredos incríveis que todo passageiro de navio deveria saber

Em uma rara oportunidade de explorar a ponte de comando do Virgin Voyages' Resilient Lady, o capitão Hannu Haaponiemi compartilhou insights fascinantes sobre a experiência em navios de cruzeiro.

O capitão Haaponiemi oferece conselhos valiosos para evitar enjoos durante a viagem. Em vez de se esconder na cabine, sugere tomar um remédio imediatamente, olhar pela janela, e descer para os decks inferiores, onde a estabilidade é maior. Ele enfatiza a importância de ver o horizonte, respirar ar fresco e menciona a crença popular nos benefícios das maçãs verdes e do ginger ale.

Surpreendentemente, não há volante ou leme a bordo do Resilient Lady. O navio é impulsionado por um sistema de propulsão azipod, composto por grandes hélices que podem girar 360 graus, proporcionando ao capitão total controle sobre a direção.

O uso de um joystick, menor que um dedo mindinho, para controlar o navio enquanto está no piloto automático é revelador, substituindo a antiga roda de leme.

O café perfeito

O capitão Haaponiemi revela que, apesar de ter uma máquina de café pessoal em seu camarote, aprecia o café no Grounds Club no Deck 7. Esta dica valiosa pode orientar os amantes de café a buscar o local ideal para desfrutar de uma xícara perfeita a bordo.

O conselho principal do capitão para aproveitar o cruzeiro ao máximo inclui experimentar todos os restaurantes, assistir a todos os shows e interagir com a tripulação multicultural. Ele destaca a diversidade da equipe, composta por membros de 70 nacionalidades diferentes, incentivando os passageiros a conversarem com eles.

Uma experiência que, segundo o capitão, contribui para construir pontes entre as pessoas.