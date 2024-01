‘Vovó fitness’ desafia os limites da idade e viraliza na web com sua disposição física

Erika Rischko, aos 83 anos, é mais do que uma mera figura nas redes sociais; ela é uma inspiração e uma influenciadora na área de fitness para idosos. Sua jornada nos últimos quatro anos a transformou na aclamada “vovó fitness”, desafiando não apenas os limites físicos, mas também as expectativas convencionais sobre envelhecimento e vitalidade.

Um compromisso com a atividade física

Em uma cultura que muitas vezes rejeita a ideia de manter a forma na terceira idade, Rischko se destaca como um lembrete poderoso da importância do movimento e do treino regular em qualquer fase da vida. Seu exemplo não apenas prolonga a vitalidade física, mas também destaca os benefícios emocionais e mentais, resultando em uma qualidade de vida invejável.

De dona de casa à ‘vovó fitness’

Antes de sua jornada fitness, Rischko era uma dedicada dona de casa. Sua vida adulta foi marcada pela criação dos filhos e pelo cuidado do pai doente. Somente aos 50 anos, incentivada por sua filha, ela ingressou em uma academia local, iniciando uma transformação surpreendente.

Superando obstáculos: dor crônica

Em 2017, Rischko enfrentou uma reviravolta desafiadora. Dores crônicas nas costas ameaçavam sua jornada fitness. Apesar do desconforto, ela persistiu, desafiando a espiral descendente. A dor crônica, um problema comum para muitos, não a deteve.

A ascensão nas redes sociais

Com mais de 100 mil seguidores no Instagram e quase dois milhões no TikTok, Rischko tornou-se uma sensação nas redes sociais. Seus vídeos exibem uma variedade de exercícios, desafios de dança e mensagens inspiradoras, desafiando estereótipos sobre a terceira idade.

A importância do exercício na terceira idade

Javier Furman, cinesiologista e fisioterapeuta, destaca a relevância do exercício para idosos, especialmente após os 50 anos, quando a sarcopenia se torna uma preocupação. Contrariando mitos, ele enfatiza que o treinamento é essencial para evitar a perda de massa muscular.

Conselhos para iniciantes

Ao ser questionada sobre conselhos para quem deseja começar a treinar, Erika Rischko enfatiza a importância de começar devagar, evitar extremos e personalizar a rotina. Ela destaca a necessidade de encontrar uma atividade esportiva prazerosa para manter a motivação.

A ‘vovó fitness’, não apenas desafia a noção convencional de idade, mas também inspira milhões a abraçar uma vida ativa. Sua história ressalta que nunca é tarde para iniciar uma jornada de bem-estar, e o compromisso com o movimento pode transformar não apenas o corpo, mas também a mente.

