Rotina de amor: conheça os avós que acompanham o neto salva-vidas diariamente na praia

Dois avós se tornaram sensação na internet ao almoçarem diariamente com o neto, que é salva-vidas, na praia de Itanhaém, litoral de São Paulo. Faça chuva ou faça sol, o casal de idosos está lá, proporcionando apoio e amor ao netinho durante suas horas de trabalho.

Vídeo viral: almoço na praia que encanta

O vídeo que registra essa tocante cena na praia já alcançou mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. Gustavo Diniz, de 18 anos, exerce a função de guarda-vidas temporário e tem o privilégio de contar com o apoio constante de seus avós, com quem foi criado e ainda mora.

Alegria no trabalho: um momento precioso

Para Gustavo, esses momentos na praia representam uma alegria adicional em sua jornada de trabalho. Seu emprego temporário tornou-se ainda mais especial, transformando os almoços que antes aconteciam na sala de casa em refeições com uma vista deslumbrante para o mar.

A riqueza dos momentos compartilhados

O jovem salva-vidas enfatiza que nenhum dinheiro no mundo pode comprar a riqueza desses momentos. “Eu sou rico de algo que dinheiro algum pode comprar. É um privilégio ser tão amado e ter pessoas tão queridas ao meu lado, que me apoiam e estão sempre comigo”, revela Gustavo.

Almoço com amor e carinho na praia

Para os avós, Sérgio Dutra, de 73 anos, e Cristina dos Santos, de 58, os almoços à beira-mar são feitos com muito amor. Sérgio expressa seu orgulho em estar presente e apoiar o neto em todos os momentos da vida dele, desde a infância até o presente.

Avozinha orgulhosa: elogios ao neto dedicado

A avó, Cristina, não economiza nos elogios ao neto. “Eu me sinto orgulhosa. O Gustavo é muito responsável e dedicado em tudo o que faz. A gente se sente muito feliz de tê-lo em nossas vidas”, compartilha ela. Faça chuva ou faça sol, nada impede que essa adorável família desfrute de seus almoços na praia.

Mesmo durante o horário de almoço, Gustavo mantém a atenção nos banhistas. Em uma ocasião, os avós testemunharam seu neto realizando um resgate, quando um idoso teve dificuldades no mar. A avó lembra com emoção: “Fiquei mais preocupada com o banhista do que com ele. Eu sabia que ele ia chegar lá. Foi um excelente salvamento.”