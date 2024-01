Profissional devora 100 dumplings em 10 minutos: 'minha comida é minha arte'

Raina Huang, uma mulher californiana de 29 anos, está fazendo sucesso ao redor do mundo como uma 'comilona profissional'. Viajando para competições de comida, ela já conquistou US$30 mil em prêmios e ganhou destaque nas redes sociais, com mais de 4.3 milhões de seguidores no TikTok e YouTube.

Huang, que pode devorar 100 pratos de sushi em 35 minutos e 100 dumplings em apenas 10 minutos, atribui sua habilidade ao hábito de comer rápido desenvolvido enquanto jogava videogames. O que começou como uma paixão agora se tornou seu trabalho em tempo integral, com restaurantes convidando-a para enfrentar seus desafios.

Desafios e preferências

Apesar de ter como favorita a comida mexicana para desafios de grande quantidade, Huang destaca que, no mundo da comida competitiva, mais rápido nem sempre é melhor.

Ela participou recentemente de um desafio em Taiwan, onde consumiu 17 libras de bife em 70 minutos, mas foi superada por um competidor asiático, que devorou mais lentamente.

Inicialmente interessada na indústria do entretenimento como atriz ou cantora, Huang encontrou seu caminho nas competições de comida. Após o sucesso de um desafio de comer um burrito de 4 libras em seis minutos, ela percebeu que as pessoas gostavam de vê-la comer. Agora, ganha mais do que ganhava como chef.

Apesar do enorme apetite, Huang mantém uma forma física incrível, mas não revelou detalhes sobre como se mantém saudável. Ela planeja participar de mais competições este ano e tem a esperança de ir ao Reino Unido para experimentar a culinária clássica.