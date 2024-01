Pai de 180 filhos busca amor, mas encontra dificuldades

O doador de esperma do Reino Unido conhecido como Donor Joe, que já engravidou quase 200 mulheres, enfrenta dificuldades para encontrar uma parceira amorosa. Ele atribui sua solteirice à sua generosidade reprodutiva, afirmando que sua prolífica fertilidade faz com que as mulheres sintam inveja.

Donor Joe, 51 anos, também autodenominado o "anjo do norte" devido à sua missão de ajudar mulheres a conceber, afirmou que é desafiador encontrar alguém disposto a tolerar seu estilo de vida peculiar. Ele ressalta que as mulheres desejam um parceiro dedicado a seus filhos, e ele já é pai de muitos.

O britânico solteiro, que não recebe pagamento por seus serviços, relata ter gerado mais de 180 filhos em 13 anos, viajando por países como Estados Unidos, Argentina e Singapura para realizar suas doações.

Um fenômeno crescente é a busca por doadores privados de esperma, evitando métodos mais tradicionais, muitas vezes dispendiosos, como inseminação artificial e fertilização in vitro.

Amor em tempos de fertilidade

Donor Joe é contatado por interessadas por meio das redes sociais, onde questiona sobre informações relevantes. Ele oferece diferentes métodos de inseminação, incluindo artificial, parcial e natural. Apesar do interesse de muitas mulheres em terem seus filhos, o doador enfrenta dificuldades românticas, atribuindo sua falta de sorte ao constante ato de procriação.

Apesar dos desafios, Donor Joe não desiste da esperança de encontrar um parceiro amoroso. Ele expressa seu desejo de conhecer alguém especial que o aceite por quem é, com todas as suas crianças. Enquanto isso, ele continua sua missão de ajudar mulheres que não podem conceber naturalmente.

Especialistas alertam sobre os riscos de recorrer a doadores não licenciados de esperma, destacando questões de saúde, legais e éticas. Clínicas licenciadas garantem testes rigorosos e cuidados adequados para o bem-estar da criança.

O caso de Donor Joe levanta críticas, com alguns especialistas o acusando de comprometer a saúde e segurança das mulheres e de suas potenciais crianças. Enquanto busca amor, ele continua a ser uma figura polêmica no campo da fertilidade.