Nutricionista revela pedidos de delivery mais saudáveis para cada culinária

Com a virada do ano, muitas pessoas buscam melhorar seus hábitos, e a perda de peso frequentemente figura entre as resoluções de Ano Novo mais comuns. Em 2022, 22 Estados nos Estados Unidos registraram que pelo menos 35% dos adultos sofriam de obesidade, conforme os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

A nutricionista registrada de Nova Jersey Kierra Brown compartilhou suas escolhas recomendadas para pedidos de delivery em diversas culinárias, visando opções mais saudáveis.

Comida-saudavel-Ella-Olsson-Pexels

Ella Olsson / Pexels

Escolhas inteligentes

- Pizza: Para aqueles que preferem evitar uma caminhada até a esquina, a sugestão é optar por uma pizza com massa fina, molho de tomate e um pouco de proteína ou vegetais. A massa fina geralmente tem menos calorias e carboidratos, enquanto o molho de tomate oferece antioxidantes e nutrientes essenciais.

- Comida chinesa: Para quem deseja comida chinesa, a sugestão é pedir dumplings de legumes cozidos no vapor, arroz integral, frango cozido no vapor e brócolis. Os dumplings cozidos no vapor oferecem benefícios semelhantes aos rolinhos primavera, o arroz integral é uma fonte rica em fibras e nutrientes, enquanto o frango e o brócolis fornecem proteínas e vitaminas.

- Cozinha japonesa: Os amantes da culinária japonesa podem começar com uma sopa misô antes de se deliciar com frango teriyaki ou rolos de atum. O misô é um alimento probiótico com benefícios nutricionais diversos, enquanto o frango teriyaki é uma saborosa fonte de proteínas e nutrientes.

- Comida mexicana: Para quem deseja entrega de comida mexicana, a opção saudável é personalizar uma tigela de burrito vegetariano com arroz integral, feijão inteiros, alface, guacamole, salsa e quantidades limitadas de queijo e creme de leite. Feijões inteiros são pobres em gordura e calorias, enquanto os acompanhamentos fornecem gorduras saudáveis, antioxidantes e nutrientes.

Essas escolhas cuidadosas, quando incorporadas ao seu pedido de delivery, podem contribuir para uma alimentação mais saudável em 2024, proporcionando uma variedade de nutrientes essenciais para o corpo. Lembre-se sempre de moderar as porções e aproveitar a diversidade de opções disponíveis para tornar suas refeições prazerosas e nutritivas.