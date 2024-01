“Não tem perdão!” : gravam agressão brutal de grupo de indivíduos contra cachorro

Primeiro surgiu nas redes sociais, em particular no X, onde os internautas viram pela primeira vez o vídeo da brutal agressão a um cachorro no Chile.

Lá se vê um grupo de indivíduos que começa a bater brutalmente em um cachorro branco. Algumas mulheres que estão no local são ouvidas rindo, enquanto outras começam a perceber que a agressão é muito violenta para continuar gravando com o celular, pois até esfaquearam o animalzinho.

O tema é que o registro começou a circular com a hashtag #caribenhos e os comentários começaram a se replicar rapidamente. Na verdade, a mídia local como o SoyChileCopiapó replicou a situação e afirma que está investigando o incidente, pois o cachorro ficou com ferimentos que são claramente graves.

Assim é exibido na publicação do meio mencionado, onde o animal aparece com sua carne fervendo, já que grande parte de sua pele foi arrancada. Por isso, eles afirmam que estão fazendo uma arrecadação para que ele seja visto por um veterinário e assim possam ajudá-lo a sobreviver.

Por enquanto, não se sabe os nomes dos personagens envolvidos, mas, de acordo com o que pode ser visto no vídeo, eles seriam de origem estrangeira.

As pessoas que viram o vídeo condenam o fato e chamam os grupos de defesa dos animais chilenos para investigar o caso. "Não têm perdão", "Onde estão os defensores dos animais do Chile?", "expulsão imediata para essas pessoas", são apenas alguns dos comentários que podem ser lidos na rede social X.

Cachorro atacado, foto: Soy Chile Copiapó

