Mulher é criticada ao exigir que namorado se desfaça de saco plástico de 20 anos atrás

Uma mulher, de 24 anos, usou o Reddit para manifestar sua insatisfação com um item de 20 anos do namorado. De acordo com ela, ele armazena um saco plástico de 20 anos e não pretende se desfazer do objeto. Ao relatar na plataforma, por meio do usuário u/eyvsnsury, recebeu críticas por parte dos internautas.

Meu namorado e eu estamos juntos há quatro anos. Durante esse tempo, ele usou um grande saco plástico para guardar várias coisas, como consoles de jogos portáteis, jogos para os sistemas, fios e outras coisas pequenas que ele não queria perder. Este ano decidi que quero começar do zero e me livrar de todas as coisas desnecessárias”, iniciou o texto.

“Consegui convencê-lo a colocar as coisas que estavam na sacola em outros locais de armazenamento, mas ele não quer se desfazer da sacola porque ‘é reutilizável, durável e perfeitamente boa’. Está suja e enrugada pelo uso. No momento, estamos em um impasse sobre essa merd* de bolsa e precisamos de outra opinião. Isso não vai acabar com nosso relacionamento, mas está nos deixando loucos”, finalizou.

Opiniões nas redes

Ao finalizar o texto, a mulher solicitou opiniões e recebeu diversas críticas por parte dos usuários: “Você tomou uma decisão, isso não significa que você pode forçá-lo. O fato de vocês discordarem sobre isso me deixou pasmo, porque é só um saco, não o fim do mundo. Você parece controladora”, criticou um internauta.

“Não sei, cara, uma bolsa indestrutível parece bastante necessária. Isso parece não ser um problema. Ele ainda segura coisas, aparentemente não tem rasgos, não é algo que parece estar em exibição, não está mofando seu plástico. Eu vou dizer que você foi babaca”, disse outro.

“É uma bolsa que pode ser dobrada e guardada fora de vista. Não crie um problema onde não há nenhum. Esse tipo de comportamento controlador seria preocupante para mim se eu fosse ele. Se isso continuar a obcecá-lo, tente terapia, pode haver problemas com os quais você precisa lidar”, sugeriram.