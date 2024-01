Harry Saddler deu de cara com um pequeno invasor na caixa de nidificação instalada por ele em seu quintal, fugindo do seu propósito de hospedar as corujas passageiras da região, em Melbourne, na Austrália. Seu objetivo era criar um espaço para os voadores se sentirem seguros e repousarem. No entanto, houve uma invasão. Relato extraído do portal The Dodo.

A primeira criatura surgiu na caixa sem ser convidado. Saddler ficou surpreso quando descobriu que o animal não tinha asas. O bichinho contava com patinhas e uma longa cauda.

“Não era isso que esperávamos atrair quando instalamos caixas-ninho”, escreveu Saddler no X (Twitter).

O rapaz investigou mais a fundo, portando seu binóculo para analisar de perto. A identificação foi realizada: se tratava de um gato.

Leia mais um relato sobre animais:

Lar localizado

Apesar da fofa presença do gatinho, Saddler se preocupou em sua estadia na caixa ser uma ameaça à vida selvagem local. Isso porque também nunca tinha se deparado com aquele gato em sua região. No entanto, resolveu agir.

Homem se depara com intruso em caixa que instalou especialmente para corujas (Reprodução/Twitter)

A fim de solucionar o caso, Saddler tirou uma foto do gato dentro da caixa de nidificação e compartilhou em um grupo comunitário local. Seu objetivo era encontrar a família do felino. Não levou muito tempo para surgir a família do animal, pois já estavam procurando por ele.

“Estou muito feliz em informar que, em vez de ser um gato de rua ou de rua, [ele] é um gato de interior que escapou ontem à noite e fugiu…” Saddler escreveu em uma atualização no Twitter. “[O] dono do gato veio e pegou [ele].”

Homem se depara com intruso em caixa que instalou especialmente para corujas (Reprodução/Twitter)

Com a ação de Saddler, felizmente o gatinho teve um final feliz de retornar para sua família, longe dos perigos da vida selvagem na floresta. Além disso, a caixa de nidificação criada por ele foi desocupada e está pronta para receber as corujas de plantão em seu quintal.