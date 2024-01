Homem resgatado após 6 dias preso dentro de carro: 'é um milagre estar vivo'

Um homem de Indiana teve um presente de Natal tardio ao ser resgatado de seu carro acidentado depois de passar seis dias preso no veículo. A Polícia Estadual de Indiana anunciou a incrível história em uma coletiva de imprensa.

Dois pescadores locais estavam explorando o rio Salt Creek em busca de locais para pescaria quando avistaram um veículo parcialmente submerso sob a ponte da Interestadual 94, que cruza o Salt Creek. Ao investigar, descobriram que o veículo estava ocupado por um homem.

Os pescadores, agindo como bons samaritanos, tocaram o ocupante, inicialmente pensando que estava sem vida. Para surpresa deles, o homem virou a cabeça e começou a falar. A vítima foi identificada como Matthew Reum, de 27 anos, de Mishawaka, Indiana.

Sobrevivência

Segundo o sargento Glen Fifield, Reum sofreu lesões graves e potencialmente fatais no acidente. Ele ficou preso no veículo sem conseguir alcançar o celular para chamar ajuda. Felizmente, as temperaturas amenas na temporada natalina contribuíram para a sobrevivência de Reum, que conseguiu se hidratar com água da chuva.

Fifield descreveu o estado de Reum como um "milagre" e destacou que as condições climáticas favoráveis foram cruciais. Durante a coletiva, os pescadores, Mario Garcia e Nivardo Delatorre, compartilharam a emoção de encontrar Reum e a surpresa ao descobrir que ele estava vivo e relativamente bem, considerando as circunstâncias.