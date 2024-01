Estudo: 15 fatores de risco para demência precoce

Um novo estudo realizado pela Universidade de Exeter, na Inglaterra, e pela Universidade de Maastricht, na Holanda, revelou 15 fatores de risco para uma forma rara de demência que afeta pessoas com menos de 65 anos.

Com cerca de 370 mil casos de demência de início precoce ocorrendo globalmente a cada ano, os pesquisadores acreditam que abordar esses fatores de saúde e estilo de vida pode ajudar na prevenção, identificação e tratamento dessa condição neurodegenerativa.

O abuso de álcool, a deficiência de vitamina D, o acidente vascular cerebral, a perda auditiva, doenças cardíacas e altas concentrações de proteínas C-reativas, que indicam inflamação no corpo, foram identificados como alguns dos principais contribuintes para a demência de início precoce.

Os resultados foram publicados no 'JAMA Neurology'. Isolamento social e depressão também foram listados como fatores importantes, juntamente com menor educação formal e status socioeconômico mais baixo. O Dr. Sebastian Köhler, um dos pesquisadores, destacou a importância da saúde mental, incluindo evitar o estresse crônico, a solidão e a depressão.

Cientista-Chokniti-Khongchum-Pexels-2

Chokniti Khongchum / Pexels

Recomendações

A Dra. Stevie Hendriks, autora principal do estudo, sugeriu algumas recomendações para quebrar hábitos de vida arriscados, como manter-se curioso, aprender coisas novas, dedicar tempo a um hobby e permanecer socialmente ativo. A prática regular de exercícios também foi enfatizada.

A Dra. Janice Ranson, outra pesquisadora envolvida no estudo, expressou otimismo de que essa pesquisa possa "inaugurar uma nova era em intervenções para reduzir novos casos dessa condição".

Especialistas em todo o mundo alertam há anos sobre os efeitos psicológicos prejudiciais da COVID-19, sendo a solidão considerada a "epidemia da solidão" dos tempos modernos. A pesquisa atual sugere que o isolamento prolongado pode ser tão prejudicial para a saúde quanto fumar 15 cigarros.

A demência de início precoce pode ser difícil de detectar, pois o sintoma característico da perda de memória não se apresenta comumente no início. Em vez disso, é aconselhável ficar atento a problemas de equilíbrio, movimento e coordenação, de acordo com a Sociedade de Alzheimer do Reino Unido.