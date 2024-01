Entenda de onde vêm as sardas e a relação com saúde

Sardas no rosto são frequentemente consideradas fofas em nossa sociedade, mas por que algumas pessoas têm sardas enquanto outras não? Especialistas explicam que as sardas, conhecidas cientificamente como ephelides, são pequenas manchas pigmentadas na pele mais visíveis em indivíduos de pele mais clara.

O dermatologista certificado Danilo C. Del Campo, da Chicago Skin Clinic, destaca que essas sardas são principalmente resultado de fatores genéticos e exposição ao sol.

Del Campo enfatiza que o sol estimula a produção de melanina, o pigmento responsável pela cor da pele, resultando na aparência de sardas. Se houver um aumento repentino nas sardas ou mudanças em sua aparência, é aconselhável consultar um dermatologista.

O desenvolvimento das sardas tem uma componente genética, principalmente envolvendo o gene MC1R, influenciador da cor da pele e cabelo. Sardas podem começar a aparecer em crianças de 2 anos e tornar-se mais pronunciadas com a idade, especialmente após a exposição ao sol. Del Campo destaca a importância de verificações regulares da pele por um dermatologista para garantir a saúde cutânea.

Sardas-Andrea-Piacquadio-Pexels

Andrea Piacquadio / Pexels

Cor do cabelo e tom da pele

A conselheira genética Chelsea Wagner ressalta que a cor do cabelo, tom da pele e sardas são resultados de uma interação genética complexa. Embora mais comuns em pessoas de pele clara, as sardas podem aparecer em indivíduos de todas as origens étnicas e tons de pele.

Wagner destaca que diversos fatores genéticos e não genéticos influenciam o risco de desenvolver condições de pele e câncer. Embora as sardas não sejam diretamente um fator de risco, indicam uma pele mais suscetível aos raios UV. Del Campo enfatiza a importância da proteção solar rigorosa e exames regulares da pele, especialmente para pessoas de pele clara e com sardas.

Enquanto as sardas são geralmente inofensivas, qualquer alteração em seu tamanho, forma ou cor deve motivar uma visita ao dermatologista. A detecção precoce é crucial para a saúde da pele, sendo a proteção solar essencial para aqueles com sardas. Consultar um dermatologista para conselhos personalizados e verificações regulares é recomendado para preservar não apenas a estética, mas a saúde geral da pele.