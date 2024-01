Ela se recusou a usar uma peruca no casamento da irmã e revelou seus motivos

Uma jovem de 17 anos buscou por apoio no Reddit depois de revelar os motivos que a fizeram se recusar a usar uma peruca no casamento de sua irmã mais velha. Para ela, foram anos e anos de luta envolvidos em sua decisão.

Sem se identificar, a jovem conta que perdeu todo seu cabelo quando tinha 10 anos de idade, desde então ela precisou lutar com diversos problemas de autoestima e sempre utilizou perucas para esconder a falta de cabelos.

“Há um ano eu comecei a me aceitar melhor e agora eu consigo me achar bonita sem usar uma peruca. Então comecei a diminuir a frequência com que uso perucas até que parei totalmente há 3 meses”, revela a menina.

“Minha irmã mais velha, que se casa em algumas semanas, veio me procurar recentemente para perguntar se eu vou usar uma peruca em seu casamento. Quando eu disse que não pretendo fazer isso ela começou a implorar e a dizer que era apenas um pequeno esforço para eu fazer por ela”.

Ela decidiu se manter firme

A jovem então conta que diante da insistência da irmã precisou ficar firme em sua decisão de não utilizar uma peruca, algo que também desagradou a seus pais.

“Eu finalmente estou me sentindo bem com a minha aparência e não quero esconder mais a minha careca. Minha irmã disse que estou sendo irracional por conta de uma coisa pequena e agora meus pais estão tentando me convencer a ‘fazer esse pequeno gesto para minha irmã em seu dia especial’”.

“Eu na verdade sinto que todos estão se esforçando para esconder o fato de que sou careca. Até entenderia isso se ninguém tivesse me visto sem perucas antes e essa fosse a primeira vez, mas todos já me viram sem usar uma peruca! Todos já sabem que sou calva, então não estaria chamando a atenção”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em seguir com sua decisão, já que é algo que lhe faz bem.

“Você não está errada, sua calvície é parte de quem você é”, comentou uma pessoa.

“A sua irmã deveria estar mais preocupada em construir relacionamentos na vida dela do que com a sua careca no casamento”, finalizou outra.