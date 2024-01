Divórcio sem traumas: a tendência 'bird-nesting' que pode beneficiar seus filhos

Em uma resposta inovadora aos desafios do divórcio, pais separados estão adotando a prática incomum do 'bird-nesting', onde, em vez de vender a casa da família, os pais se revezam na residência familiar. Essa abordagem busca proporcionar estabilidade e continuidade para as crianças, minimizando os efeitos adversos do divórcio.

O divórcio tradicional muitas vezes envolve a venda da casa, resultando em uma nova dinâmica para as crianças, que precisam se adaptar a dois novos ambientes. No entanto, o 'bird-nesting' mantém a casa da família, permitindo que as crianças permaneçam em um ambiente familiar constante.

Especialistas e casais que adotaram essa prática destacam seus benefícios em termos de estabilidade emocional e continuidade na vida das crianças.

Um estudo de 2014 publicado pelo American College of Pediatricians sugere que o divórcio pode diminuir a competência futura de uma criança em várias áreas da vida. No entanto, o modelo 'bird-nesting' pode ajudar a evitar ou reduzir esses efeitos negativos, proporcionando uma solução financeiramente viável para muitas famílias.

Em um relato para a Business Insider, uma mãe compartilhou que a prática do 'bird-nesting' foi uma solução lógica que economizou dinheiro para ela. Ao decidir pela custódia compartilhada 50/50, ela e seu ex-marido optaram por morar em locais diferentes quando não estavam com os filhos. Esse arranjo, embora não isento de desafios, revelou-se financeiramente realista.

Crianca-brincando-cottonbro-studio-Pexels-1

cottonbro studio / Pexels

A popularidade em ascensão

Embora tenha sido mencionado pela advogada Sherri Sharma em 2018, a popularidade do 'bird-nesting' cresceu nos últimos cinco anos. Um advogado destacou que, além da busca por consistência para as crianças, a prática tornou-se necessária devido ao aumento nos custos de hipotecas e aluguéis.

Enquanto muitos casos de 'bird-nesting' são temporários, alguns casais, como o mencionado na Business Insider, adotam a prática por períodos prolongados. A comunicação, flexibilidade e empatia são essenciais para o sucesso desse arranjo, exigindo planejamento e discussões regulares.

Apesar dos desafios ocasionais, a mãe destaca que o 'bird-nesting' significa que suas filhas sempre se sentem em casa. Embora demande planejamento e flexibilidade, ela afirma que não faria de outra maneira, priorizando a estabilidade emocional de suas filhas.

O 'bird-nesting' surge como uma alternativa inovadora, mostrando que o divórcio pode ser uma transição mais suave para as crianças, proporcionando-lhes um ambiente familiar constante e reduzindo os impactos emocionais negativos.