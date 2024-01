A assustadora previsão de Nostradamus que se tornou realidade nas primeiras horas de 2024

O icônico astrólogo das previsões, Nostradamus, acertou em uma de suas previsões assustadoras nas primeiras horas de 2024. Ela estaria relacionada ao terremoto que ocorreu no início do ano no Japão.

De acordo com o New York Post, foi atribuída ao francês a previsão do poderoso terremoto que abalou o país asiático no Ano Novo. Ao esboçar suas previsões para 2024, o oráculo escreveu: “A Terra seca se tornará mais árida e haverá grandes inundações”.

De acordo com os seguidores do psíquico, eles calcularam que ele poderia estar se referindo ao terremoto de magnitude 7,5 que abalou a costa oeste do Japão, por volta das 16h00 da tarde de segunda-feira, matando 48 pessoas, derrubando prédios e causando tsunamis com altura de 3 pés.

Os residentes das comunidades costeiras fugiram para áreas mais altas quando as ondas atingiram a costa, arrastando casas e carros para o mar. Atualmente, há cerca de 120 casos de pessoas aguardando resgate, relatou um porta-voz do governo.

Terremoto en Japón Los transeúntes observan los daños en algún lugar cerca de la ciudad de Noto, en la península de Noto frente al Mar de Japón, al noroeste de Tokio, el martes 2 de enero de 2024, tras el mortal terremoto del lunes. Una serie de potentes terremotos que azotaron el oeste de Japón han dañado miles de edificios, vehículos y barcos. Las autoridades advirtieron que podrían producirse más terremotos en el futuro. (Foto AP/Hiro Komae) (Hiro Komae/AP)

As autoridades enviaram um esquadrão de busca e resgate com 3.000 efetivos, composto por pessoal do exército, bombeiros e agentes de polícia, para o local do desastre na península de Noto, na prefeitura de Ishikawa.

"A busca e resgate dos afetados pelo terremoto é uma batalha contra o tempo", declarou o primeiro-ministro Fumio Kishida durante uma reunião de emergência na terça-feira.

A previsão de Nostradamus aparentemente não foi o único presságio de uma calamidade sísmica. Durante o verão, mergulhadores em Taiwan encontraram um peixe-remo gigante ferido, o "peixe do fim do mundo", que se diz ser um sinal de terremotos iminentes.

Esta superstição sísmica baseia-se na mitologia japonesa, que afirma que o animal, que vive entre 656 e 3200 pés abaixo da superfície do oceano, subirá intencionalmente à superfície antes de um tremor iminente.

Outras previsões que poderiam ocorrer

Os seguidores psíquicos também afirmam que a previsão de Nostradamus sobre uma "Terra seca" poderia se referir à atual crise climática, que tem causado um aumento de secas e incêndios em todo o mundo.

No ano passado, foi oficialmente o ano mais quente já registrado, enquanto especialistas preveem que 2024 poderia ser outro ano mais quente.