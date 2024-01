Vídeo revela vermes se movendo no abdômen de homem desavisado

Um vídeo repugnante mostra o momento em que vermes foram descobertos se contorcendo no abdômen de um homem de 70 anos, em um caso digno de um filme de terror. O incidente ocorreu durante um exame médico na China, deixando médicos e o paciente perplexos.

O septuagenário, com histórico de câncer de cólon, procurou um hospital na China para realizar uma colangioscopia, procedimento em que os médicos inserem uma câmera pela boca ou pela pele para examinar o abdômen superior em busca de problemas, conforme relatado pelo Daily Mail.

Durante o exame, os médicos não apenas identificaram um tumor no intestino do paciente, mas também encontraram cinco vermes planos, em forma de folha, contorcendo-se no trato biliar, responsável por transportar sucos digestivos do fígado para o intestino delgado. O vídeo bizarro lembra cenas do programa 'Monstros Dentro de Mim', do Animal Planet.

Corpo-humano-interno-artinthehead-Pixabay

artinthehead / Pixabay

Identificação e riscos dos parasitas

Os invasores gastrointestinais foram identificados como clonorchis sinensis, uma espécie de verme hepático encontrada em peixes e camarões mal cozidos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Originária da Ásia Oriental, onde frutos do mar crus são comuns, a ingestão de peixe contaminado leva a complicações, incluindo infecções bacterianas, pancreatite e abscessos no fígado.

Felizmente, os médicos conseguiram extrair os parasitas e prescreveram medicamentos ao paciente para combater possíveis infecções. Além disso, iniciaram um tratamento de quimioterapia para lidar com o câncer intestinal.

O vídeo chocante destaca a importância da higiene alimentar e a necessidade de conscientização sobre os perigos de consumir frutos do mar mal cozidos, reforçando a importância dos exames de rotina para detectar problemas de saúde antes que se tornem crises graves.