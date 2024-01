Usuária do TikTok descobre bunker nuclear bizarro na casa da avó

Uma usuária do TikTok conhecida como It's Me Carly fez uma descoberta surpreendente na casa de sua avó: um bunker nuclear peculiar instalado pelos antigos proprietários. O vídeo, visualizado quase 4 milhões de vezes, revela um refúgio subterrâneo com itens estranhos que remontam a uma mentalidade preparada para o fim dos tempos.

Inicialmente, o que parece ser apenas um porão comum revela-se um labirinto intrigante. Carly destaca que sua avó, devido à dificuldade com escadas, nunca explorou completamente o local. Um falso cano no canto do porão ativa uma porta oculta, revelando uma área destinada ao armazenamento de alimentos enlatados e um cofre para armas, indicando a mentalidade previdente dos antigos moradores.

O refúgio secreto

Além do esconderijo inicial, Carly descobriu uma sala adicional com caixas de disjuntores elétricos e um alçapão de madeira. Este, camuflado com instrumentação elétrica falsa, conduz a um bunker de concreto real. O espaço, escuro e empoeirado, contém máscaras de gás antigas, latas enferrujadas de velas, uma bomba de poço e seis barracas de madeira para dormir.

A última revelação é um escorregador de concreto especial que leva ao bunker a partir do exterior da casa, ativado por uma alavanca. Esse dispositivo, uma relíquia da Guerra Fria, proporcionava aos antigos proprietários uma entrada rápida para o centro de comando improvisado.

Carly conclui o vídeo com um toque de humor, mencionando que sabe para onde irá "quando as coisas ficarem complicadas." A descoberta fascinante do bunker nuclear oferece um vislumbre da mentalidade de preparação de uma era passada, proporcionando uma jornada única pela história escondida na casa da avó.