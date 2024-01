Tinder organizará o Domingo do Amo no próximo dia 7

Com o início do ano, chega também o "Domingo do Amor, marcando o dia mais agitado para os aplicativos de namoro, especialmente no Tinder. Uma oportunidade única para quem busca um novo relacionamento em 2024.

No próximo domingo, dia 7 de janeiro, o Tinder prevê uma explosão de atividade, com 519 bios sendo editados e 2.263 fotos adicionadas a cada minuto. Neste Domingo do Amor, as mensagens no aplicativo aumentam em 22%, as respostas são 19,4 minutos mais rápidas e os "likes" crescem 18,2%.

Com 58,7 milhões de likes adicionais e 11,4 milhões de mensagens esperadas, o domingo pode ser o início de muitas novas conexões. Essa agitação tende a continuar até o Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro nos EUA, segundo o Tinder.

Jantar-romantico-Elina-Sazonova-Pexels

Elina Sazonova / Pexels

Dicas para o sucesso

Paul C. Brunson, especialista global em Insights de Relacionamento do Tinder, oferece conselhos valiosos para quem busca a pessoa certa. Recomenda-se adicionar pelo menos cinco fotos autênticas que revelem sua personalidade e interesses.

Brunson destaca que a autenticidade é crucial para os solteiros mais jovens. Ao editar o perfil, ele sugere manter uma contagem de palavras entre 15 e 45 para expressar quem você é. Destacar seus interesses é uma maneira eficaz de atrair pessoas com energia semelhante.

Após o match, Brunson incentiva iniciar conversas significativas fazendo perguntas relevantes e demonstrando interesse genuíno. Ele enfatiza que os melhores encontros ocorrem quando há tempo para se conhecerem antes do encontro presencial.

Ser claro sobre suas intenções também é aconselhado pelo especialista em relacionamentos. A honestidade sobre o que você procura em uma conexão pode ser a chave para encontrar a pessoa certa.