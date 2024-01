‘Sou idiota por pedir ao meu noivo para remover tatuagem [que ele fez com a ex]?’

Uma mulher, de 24 anos de idade, publicou um relato no Reddit, desabafando sobre seu desejo de ver uma tatuagem do noivo sendo removida. Na plataforma, por meio do usuário u/ExpensiveOutsider, ela revelou o verdadeiro motivo de seu anseio.

“Meu noivo e eu éramos amigos muito antes de começarmos a namorar. Então, há cinco anos, ele tinha uma namorada e as coisas pareciam estar ficando sérias”, iniciou o texto na rede social.

“Ele falou sobre ficar noivo, mas ela dizia ‘não’ ou ria como se ele tivesse feito uma piada. Um dia, decidiram fazer tatuagens no pulso juntos. Ele ainda tentou propor casamento, mas ela continuou rindo. Dois anos e meio de relacionamento ele a pegou o traindo com seu ex e então terminaram”, continuou.

A mulher conta que após um ano, ela começou um relacionamento com o atual noivo e então as coisas se estabilizaram. No entanto, a tatuagem presente em seu corpo causou ainda mais estranhamento quando ela descobriu mensagens de seu parceiro com a ex.

Linha de desabafo

“Eu já vi a tatuagem antes e achei um pouco estranha, mas ainda estava bem até encontrar conversas entre meu noivo e a ex-namorada, seis meses depois de ficarmos noivos. Ele falou sobre cada vez que olhava para aquilo, isso o lembrava dela e da cicatriz física que deixou nele. Ele perguntou se ela tirou a dela, foi quando descobri que tem a mesma tatuagem. Eles então falaram sobre o fato de que, de certa forma, sempre farão parte da vida um do outro”, desabafou.

Triste com a situação, a mulher pediu para seu noivo remover a tatuagem ou cobri-la com outra, pois fica desconfortável e sente como se estivesse compartilhando o marido com outra mulher todos os dias.

“Já brigamos várias vezes por causa disso. Para mim, parece que ele não leva em consideração meus sentimentos”, desabafou.

“Tenho tentado encontrar uma maneira de atrasar nossos planos de casamento, pois não posso me casar com um homem que tenha uma tatuagem que o lembre de outra mulher”, finalizou o texto.

