Ronco levou um casal a dormir em quartos separados; mas uma surpresa apareceu

Um casal comprometido está desafiando estereótipos ao optar por dormir em quartos separados, uma decisão que aparentemente os tornou "mais íntimos do que nunca". Chantel Billy, 26 anos, e seu noivo Jackson, 27 anos, escolheram arranjos de sono distintos devido aos roncos persistentes do homem.

O casal está quebrando o estigma de que compartilhar a cama é essencial para um relacionamento bem-sucedido. Chantel, que mora com Jackson há cerca de quatro anos, defende a decisão, afirmando que têm sido mais íntimos agora que ela consegue ter oito horas de sono ininterruptos.

Apesar das críticas anteriores, o casal se sente mais conectado do que nunca. Billy, residente em Melbourne, Austrália, foi inspirada a compartilhar sua experiência após recentes comentários de Cameron Diaz sobre não julgar casais que optam por camas separadas.

Casal-na-cama-Andrea-Piacquadio-Pexels

Andrea Piacquadio / Pexels

A revolução do ?divórcio do sono?

A escolha do casal reflete uma tendência crescente, conhecida como 'divórcio do sono', onde um em cada três casais abraça a ideia de dormir separadamente. Pesquisas recentes sugerem que dormir sozinho pode ser do melhor interesse de cada indivíduo.

Chantel compartilha que antes da mudança, ambos sofriam com noites inquietas e irritação devido aos roncos. A introdução do conceito de 'divórcio do sono' trouxe uma melhoria significativa no humor e nos níveis de energia de Jackson, permitindo o envolvimento em atividades matinais como frequentar a academia.

Agora, o casal abraça plenamente a ideia, notando que o sono adequado não apenas fortaleceu o relacionamento, mas também inspirou a criação de hábitos saudáveis, como frequentar a academia juntos e desfrutar de noites de filmes e conversas antes de dormir.

Chantel agora encoraja a sociedade a aceitar essa escolha, destacando que a decisão é simples e não tão polêmica quanto parece. A mensagem é clara: permitir que os casais escolham o que é melhor para eles, sem julgamentos ou estigmas.