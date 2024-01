Quer parar de fumar? Evite esses alimentos que atiçam o desejo por nicotina

Especialistas afirmam que, ao tentar largar o cigarro, suas escolhas alimentares desempenham um papel crucial. Alguns alimentos são conhecidos por intensificar os desejos por nicotina, tornando crucial evitá-los durante essa jornada desafiadora.

De acordo com um especialista do gosmokefree.co.uk, há quatro tipos de alimentos e uma bebida popular que os ex-fumantes em potencial devem riscar completamente de suas dietas. Alimentos picantes, lanches ricos em açúcar, frituras e alimentos com alto teor de sódio são considerados "proibidos".

O especialista alerta que alimentos picantes e açucarados podem desencadear desejos por nicotina. Além disso, optar por alimentos excessivamente doces ao parar de fumar aumenta o risco de desenvolver uma dependência de açúcar como substituto da nicotina.

Engin Akyurt / Pexels

Engin Akyurt / Pexels

Riscos das frituras e do café

As frituras também são desencorajadas, pois contribuem para o acúmulo de gordura e pressão sobre o diafragma, tornando a respiração mais difícil. Surpreendentemente, o café, popular entre muitos, é mencionado como um desencadeador, pois a cafeína intensifica os efeitos estimulantes do cigarro.

Além dos desejos por alimentos, os ex-fumantes enfrentam outros desafios, incluindo mudanças de humor, congestão, tosse e insônia. O especialista sugere práticas como exercícios e meditação para gerenciar esses efeitos colaterais, incentivando também a busca por aconselhamento profissional quando necessário.

O tabagismo é a principal causa de doenças e mortes evitáveis nos Estados Unidos. Cerca de 70% dos fumantes expressam o desejo de parar, mas mais da metade tenta a cada ano. Com 48.000 americanos morrendo anualmente devido ao tabagismo, os impactos na saúde mental também foram destacados em um estudo recente, revelando um risco dobrado de doenças mentais entre os fumantes.