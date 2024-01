Quanto tempo vive uma galinha? Animal mais velho do mundo morreu no Natal

O tempo médio de vida de uma galinha é de cinco a oito anos, segundo os veterinários, mas há casos de animais que extrapolam as leis da natureza. Esse é o caso da galinha “Peanut” (amendoim, em português), que entrou para o Guiness World Records como o animal mais longevo já registrado.

Peanut viveu com a tutora Marsi Darwin nos últimos 21 anos e começou a ficar doente no dia 23 de dezembro, vindo a morrer no dia de Natal. “Nós nos unimos há 21 anos, quando eu a tirei de um ovo, e embora eu perceba que ela teve uma vida incrivelmente longa para uma galinha, ainda assim estou com o coração partido”, disse Marsi.

De acordo com ela, que foi a tutora do animal, Peanut viveu em sua sala de jantar nos dois primeiros anos de sua vida e ela adorava assistir televisão no seu colo e teve uma vida tranqüila, chocando muitos ovos. No final da vida, já doente, ela voltou a morar na sala de jantar da família.

“Sei que muitas pessoas perdem familiares próximos nesta época, e meu coração dói pelo mundo. Mas, para mim, Peanut era um membro próximo da família”, esclareceu.

A tutora disse que Peanut era afetuosa e agressiva ao mesmo tempo e adorava ser abraçada e também sentar no seu ombro para lhe dar pequenas bicadas na orelha.

Antes de receber o título de galinha mais velha do mundo, a galinha mais velha do mundo era Matilda, com 16 anos.