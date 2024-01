Mulher tem reações graves após injetar 'skinny jab'

Uma noiva britânica, ansiosa para perder peso antes do casamento, enfrentou uma experiência aterradora após injetar um skinny jab adquirido pela internet. Vikki Ryan, de 38 anos, compartilhou seu relato alarmante sobre os efeitos colaterais dessa medicação falsificada.

Ryan não revelou o nome do medicamento, mas mencionou que era anunciado como um GLP-1 RA, uma classe de medicamentos originalmente desenvolvida para tratar diabetes, agora popularmente prescrita para perda de peso. Versões legítimas são vendidas sob nomes como Ozempic e Wegovy.

Motivada pela pressão de se encaixar no vestido de noiva, Ryan começou a usar o medicamento em 2020, perdendo peso rapidamente. No entanto, a última injeção resultou em uma terrível reação, incluindo vômitos incessantes e desidratação.

Advertência e arrependimento

Ryan, agora arrependida, aconselha que as pessoas evitem medicamentos duvidosos e busquem orientação médica. Ela expressa sua preocupação com os perigos dessas substâncias falsificadas e incentiva outros a aprender com sua experiência.

Essa não é a primeira vez que mulheres britânicas enfrentam efeitos colaterais severos após a autadministração de medicamentos falsificados online. O caso destaca a importância de consultar profissionais de saúde ao considerar o uso desse tipo de substância.

Mesmo quase um mês após o incidente, Ryan continua a sofrer os efeitos negativos da injeção falsa, incluindo dificuldades para comer e constante sensação de náusea. Seu alerta serve como um lembrete crucial sobre os riscos associados à busca por soluções rápidas e não verificadas para perda de peso.