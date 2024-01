Mulher revela motivo para não dividir a herança deixada pelo pai: ‘Meu irmão não merece’

A herança deixada por um parente geralmente é uma forma de garantir que os entes queridos recebam algum suporte após sua perda, além de determinar quem cuidará de seus bens após a morte. No entanto, para algumas pessoas, esse assunto também pode ser um grande motivo para brigas e discussões, como conta uma mulher no Reddit.

A jovem, que não se identificou, conta que seu pai faleceu recentemente deixando ela e seu irmão mais novo. Enquanto a mulher sempre foi próxima do pai, o filho era mais distante e tinha pouco contato com ele.

“Eu ligava para meu pai praticamente todas as tardes para saber como ele está e, ao menos uma vez por semana, ia tomar um café com ele mesmo morando a 1 hora de distância de sua casa. Eu escolhi me esforçar para ficar ao lado do meu pai porque o amo”, revela.

“Meu irmão, por outro lado, não fez o menor esforço para ficar ao lado do nosso pai, mesmo morando a 10 minutos de distância dele. Ele nunca ligava ou se preocupava em passar algum tempo com ele e logo antes do meu pai falecer meu irmão o magoou profundamente. Ele o chamou para sair e o deixou esperando sem nem dar satisfação”, conta a jovem.

Ela ficou ao lado do pai

Segundo a jovem, motivado pelas atitudes de seu irmão, o pai decidiu deixar toda sua herança para ela, incluindo o carro, casa e todas as demais posses. Ela estava ciente disso pois anos antes o pai a comunicou de sua decisão e afirmou que se seu relacionamento com o filho mudasse para melhor, ele reconsideraria a escolha, algo que não aconteceu.

“Meu irmão esperava receber 50% de tudo, mas quando viu o testamento do nosso pai ele ficou completamente irritado e magoado. Ele perguntou se eu ia dar algo a ele e eu respondi que tinha pensado nisso, mas que não quero”.

“Nós nunca fomos próximos e não quero que isso se torne motivo de discussão nas raras ocasiões em que nossas famílias se encontram, minha mãe e seu lado da família pensam que eu deveria dividir, mas eu sinto que isso não era o desejo do meu pai. Meu irmão não merece recompensas por seu comportamento”, revela a mulher.

Para os usuários do Redit, ela está correta em sua decisão.

“Você não está errada, seu irmão nem mesmo se esforçou para ter um relacionamento com seu pai, ele não merece nada”, comentou uma pessoa.

“Se seu irmão estivesse precisando de dinheiro, você daria dinheiro para ele? Se a resposta for sim, entregue uma parte da herança, se for não, siga como está”, finalizou outra.