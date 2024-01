Menina encanta ao cumprimentar Virgem Maria e menino Jesus em presépio

Emilia Wadgymar, uma criança de 2 anos do Texas (EUA), roubou os corações nas redes sociais com sua adorável interação com a Virgem Maria e o menino Jesus em um presépio. O vídeo, postado pela mãe Tamara Wadgymar, captura o momento encantador em que Emilia demonstra seu carinho pelas figuras religiosas, cumprimentando os personagens.

A devoção da pequena Emilia por Maria e Jesus começou em casa, onde um pequeno presépio é colocado para ela brincar e observar. Sua mãe destaca que a base desse entusiasmo vem das orações diárias e das conversas sobre Maria e Jesus que a família compartilha.

Momentos de adoração e gratidão

Em meio a esses momentos doces, a família enfrenta desafios significativos. O irmão mais velho de Emilia, Bernardo, de 4 anos, luta contra a histiocitose de células de Langerhans, uma condição rara semelhante ao câncer.

Atualmente, ele está passando por quimioterapia no Texas Children’s Hospital. Apesar dos desafios, a família mantém uma perspectiva de gratidão.

Tamara Wadgymar compartilhou que, mesmo em momentos difíceis, a família foca na gratidão. Ela destaca a importância de explicar às crianças conceitos complexos de maneira acessível.

No vídeo, Emilia expressa seu amor e conexão com Maria e Jesus, cativando milhões de espectadores e espalhando uma mensagem de amor e esperança nesta temporada festiva.