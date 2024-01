O pernambucano Junior Almeida caminhava pela praça na cidade de Capoeiras, quando se deparou com uma cena inusitada. No período de festas natalinas, as decorações tomavam conta da região, principalmente na praça central. E foi lá que a surpresa no presépio o aguardava. Relato extraído do portal The Dodo.

Haja vista a habitual instalação do presépio com o menino Jesus repousando na manjedoura, o personagem principal ganhou uma versão atualizada em Capoeiras. Junior Almeida teria notado algo diferente no presépio e notou a presença de alguém, mas não era o aniversariante.

A manjedoura na praça principal costumava ser deixada vazia antes do Natal. No entanto, naquele dia em específico, estava ocupada por uma criaturinha fofa. O achado despertou surpresa e riso.

Cãozinho Jesus

Quando Junior se deparou com o preenchimento novo ‘colocado’ sob a instalação, logo descobriu o verdadeiro ocupante: era um cachorrinho fofo que decidiu descansar na manjedoura vazia.

Apesar da cena inusitada, Junior achou a presença do animal de bom tom, além de defendê-lo.

Homem passa por presépio e se depara com alguém dormindo na manjedoura; não era Jesus (Reprodução/Prefeitura Municipal de Capoeiras)

“Deus está em tudo e em todos – inclusive nos animais”, disse Almeida ao The Dodo.

Apesar da falta de uma família fixa, a cadela conta com uma rede de apoio da comunidade. O cãozinho, habituado à região, costumava receber mimos dos habitantes, além de muito carinho e cuidado.

“O nome dela é Caramelo”, disse Almeida. “Ela mora perto, em um restaurante na praça. Ela é alimentada e cuidada por pessoas da comunidade.”

Junior Almeida suspeita de um possível abandono sofrido por Caramelo, haja vista sempre estar perto da praça (onde possivelmente teria sido deixada). No entanto, o animal segue recebendo todo tipo de apoio dos moradores.

De fato, seu repouso na manjedoura faz todo o sentido, haja vista a pureza que o animal carrega.