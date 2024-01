Geração Z e os carros: nova pesquisa revela hábitos surpreendentes

Uma nova pesquisa revela que a Geração Z está superando as expectativas quando o assunto é comprometimento com automóveis. Com 76% dos entrevistados comprando seu primeiro veículo antes dos 21 anos, a geração mais jovem demonstra um interesse notável em veículos, contrastando com os millennials.

Ao iniciar o processo de compra, 54% dos integrantes da Gen Z consideram o preço como o principal fator. Além disso, eficiência de combustível (42%), longevidade (36%) e segurança (29%) são considerações fundamentais. A pesquisa, encomendada pela Cars.com, destaca como essa geração valoriza a experiência presencial.

Contrariando a tendência online dos millennials, 81% da Gen Z prefere adquirir veículos pessoalmente. A pesquisa revela que essa geração, apesar de ser a mais tecnicamente habilidosa, busca interações pessoais e dedica mais tempo à pesquisa antes de tomar decisões significativas.

Carros-antigos-Jose-Mueses-Pexels

Jose Mueses / Pexels

Refletindo nas escolhas

A Gen Z, que compõe 55% dos compradores de carros usados, demonstra uma abordagem cautelosa ao dedicar até quatro semanas para pesquisas. Com uma inclinação significativa para carros elétricos (54%), essa geração valoriza relatórios de histórico, transparência de custos e análises de especialistas ao tomar decisões.

Apesar da disposição para pagamentos mensais mais altos, 57% da Gen Z compartilham preocupações sobre preços justos e aprovação de financiamento. Diferenças financeiras e preferências de consulta destacam a distinção entre a Gen Z e outras gerações ao abordar o processo de compra de veículos.

A editora-chefe da Cars.com, Jenni Newman, observa: "Estamos especialmente interessados em como a Gen Z moldará o cenário de compra de veículos. Esta geração, apesar de ser a mais adepta à tecnologia, valoriza a interação pessoal, desafiando as expectativas estabelecidas pelos millennials."

A pesquisa mostra que o relacionamento da Gen Z com os carros não é apenas uma transação; é uma experiência que incorpora cuidadosa consideração, pesquisa abrangente e a busca por um equilíbrio entre satisfação pessoal e praticidade.