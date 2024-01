Ela viu o marido ser excluído de um jantar pelo simples fato de que ‘ele come demais’

Uma mulher decidiu buscar por apoio no Reddit depois de tomar uma decisão polêmica que envolve o marido de uma de suas amigas. Para ela, a decisão foi baseada no simples fato de que o homem costuma “comer muito”.

Sem se identificar, a usuária do Reddit conta que sua amiga está casada com um oficial do corpo de bombeiros há 1 ano, e que entre seu grupo de amigos ela é a única que já se casou. No entanto, a presença do marido dela pode se tornar um empecilho para as reuniões entre os amigos.

“Eu costumo oferecer alguns jantares para meus amigos e um deles acontecerá nos próximos dias para celebrar o ano novo. Normalmente costumo convidar o marido da minha amiga, mas o dinheiro está apertado por causa das festas de fim de ano e ele come demais”.

“Entendo os motivos dele comer bastante, mas isso me faz ter que cozinhar porções dobradas ou correr o risco de ficar sem comida. Então dessa vez eu resolvi dizer que vai ser apenas uma ‘noite de garotas’. Isso significa que o marido da minha amiga não está convidado, então sem ele na festa terei comida para todos com tranquilidade”, conta a mulher.

A amiga descobriu a verdade

Segundo a mulher, pouco tempo depois de receber o convite a amiga entrou em contato para saber o motivo dela ter alterado a celebração para uma noite somente entre garotas. Diante do questionamento, ela decidiu falar a verdade.

“Eu disse a ela que não tenho como fazer o jantar para mais pessoas e que o marido dela come demais. Ela me chamou de idiota e agora falou para todos os amigos em comum o motivo do jantar ser só para as garotas”.

“Todos estão divididos diante do que aconteceu, mas ninguém nem mesmo se ofereceu para me ajudar com a conta. Estou pensando seriamente em cancelar”, finaliza a jovem.

Leia também: Avó ‘toma posse’ do neto e pais se recusam a permitir que ela veja o bebê

Entre os usuários do Reddit as reações também foram divididas.

“Ao falar para sua amiga você provavelmente a fez ficar se sentindo uma pessoa terrível. Seria mais fácil falar para seus amigos que você gostaria de receber todos, mas que precisa de ajuda com a comida”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado. Seus amigos deveriam ter reparado nisso e se oferecido para te ajudar com os gastos do jantar”, finalizou outra.