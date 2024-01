Dormir do lado esquerdo é a melhor posição para combater a indigestão

Muita gente deve ter experimentado a transformação da alegria das festas em desconforto, com indigestão, azia e refluxo ácido se tornando convidados indesejados. À medida que as rotinas festivas interrompem nossos horários regulares, encontrar alívio para o desconforto digestivo é crucial. De acordo com informações da Sociedade Canadense de Pesquisa Intestinal, um simples ajuste na posição de dormir pode fazer uma diferença significativa.

Exagerar nas sobras festivas muitas vezes desencadeia problemas gastrointestinais, mas a solução pode ser tão simples quanto mudar a forma como você dorme. A Sociedade Canadense de Pesquisa Intestinal recomenda dormir do lado esquerdo para combater o refluxo. A gravidade desempenha um papel crucial em impedir que os conteúdos do estômago fluam de volta para o esôfago, sendo esse auxílio natural especialmente importante durante o sono.

A doença do refluxo gastroesofágico (GERD) se manifesta como o fluxo reverso do ácido do estômago para o esôfago, levando a sintomas como azia. Esses sintomas podem se intensificar à noite ou ao deitar. A organização enfatiza que, sem a assistência da gravidade durante o sono, os conteúdos do estômago podem facilmente ultrapassar o esfíncter esofágico inferior, agravando a condição.

Acordando-cansado-Andrea-Piacquadio-Pexels

Andrea Piacquadio / Pexels

Comprovação científica

Pesquisas apoiam os benefícios de dormir do lado esquerdo para indivíduos que lidam com azia crônica. Estudos indicam que dormir do lado esquerdo acelera a eliminação do ácido do estômago em comparação com outras posições. Isso é especialmente útil para prevenir desconfortos noturnos e promover uma melhor digestão.

Para aqueles que acham desafiador adotar a posição de dormir do lado esquerdo, os especialistas recomendam elevar a cabeça e o torso de 6 a 8 polegadas acima da cama. O uso de um travesseiro em forma de cunha é uma sugestão popular para alcançar esse ângulo de maneira eficaz.

No entanto, é essencial manter uma inclinação diagonal em vez de apenas elevar a cabeça, para evitar possíveis dores nas costas ou no pescoço.

Se alterar seus hábitos de sono não trouxer alívio, uma massagem no estômago é um remédio simples que vale a pena tentar. Enquanto o sono, o exercício e as refeições muitas vezes se tornam irregulares durante a temporada festiva, esses ajustes podem ajudar a controlar os sintomas digestivos.

Em resumo, quando a indigestão interrompe seu sono, uma simples mudança na posição de dormir pode ser a solução. Dormir do lado esquerdo oferece uma maneira natural de aliviar o refluxo, abrindo caminho para uma melhor digestão durante o período de recuperação pós-festas.