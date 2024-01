Despesa inesperada: o maior desafio financeiro que causa mais estresse aos americanos

Uma pesquisa revela que 1/3 dos adultos nos EUA, com menos de dois meses de economias líquidas, enfrenta estresse financeiro. Dentre os obstáculos mais comuns, contas inesperadas lideram, com 55% se sentindo paralisados diante desse desafio.

A pesquisa, conduzida pela Best Egg para o Mês do Bem-Estar Financeiro, destaca que 46% acham difícil equilibrar o bem-estar financeiro com outras prioridades, sendo os da Geração Z os mais afetados (53%). Essas prioridades incluem tempo com amigos (41%), família (40%), saúde mental (39%) e trabalho diário (39%).

Dinheiro-sendo-dado-Karolina-Grabowska-Pexels

Karolina Grabowska / Pexels

Conceitos de bem-estar financeiro

Os participantes definem bem-estar financeiro como pagar as contas pontualmente (50%), manter bom crédito (47%) e poder custear necessidades básicas (47%). Para 57%, no entanto, a confiança financeira atual é considerada "alta".

O estresse financeiro atinge o pico no final do mês para 24%, mesmo que a gestão financeira seja priorizada após o pagamento das contas (50%). Felizmente, 85% sentem apoio familiar para lidar com o estresse financeiro, embora millennials (90%) se sintam mais apoiados em comparação com os baby boomers (60%).

Quando ocorre uma interrupção financeira, 32% recorrem às economias, 28% pedem ajuda à família e apenas 10% consideram opções de empréstimo. "A situação financeira de cada pessoa é única", destaca Bobby Ritterbeck, presidente da Best Egg, enfatizando a importância de soluções personalizadas.