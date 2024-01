Desanimados com Tinder e Bumble optam por Google Docs na busca por amor

Cansados de percorrer intermináveis perfis em aplicativos de namoro, solteiros estão recorrendo a um local inesperado em sua busca por amor: documentos do Google. Uma tendência viral nas redes sociais mostra pessoas deletando Tinder e Bumble para criar documentos compartilhados publicamente.

A criativa abordagem surge em meio ao reconhecimento, por parte do CEO do aplicativo Hinge, de que a fadiga com esses apps é comum. Os solteiros agora buscam uma abordagem mais direta, compartilhando informações em um "Date Me Directory".

Potenciais parceiros podem navegar por esse diretório, conhecendo detalhes como gênero, localização, preferência por relacionamentos monogâmicos ou poliamorosos, e se pertencem a alguma comunidade de interesse especial.

O diretório atualmente tem uma distribuição de gênero de 70% masculino e 30% feminino, mas os homens relatam que as mulheres presentes são "apaixonadas." Alguns entrevistados já encontraram conexões significativas através desse método.

Folhas-escritas-Nile-Pixabay

Nile / Pixabay

Histórias de sucesso

Tara, 36 anos, de Los Angeles, compartilhou sua experiência, indicando que embora os aplicativos fossem eficientes, chegou a um ponto em que não satisfaziam suas necessidades emocionais. Ao criar um documento do Google, ela espera por um momento mais autêntico e intrigante em comparação aos aplicativos convencionais.

Ujwal, um empresário serial de 32 anos da Flórida, compartilha seu diretório com familiares e amigos para facilitar apresentações. Ele destaca a importância de um documento mais detalhado, buscando indivíduos sérios para um relacionamento duradouro.

June, uma estudante de MBA de 33 anos de Boston, desanimada com os aplicativos tradicionais, vê nos documentos uma "última esperança." Sua experiência mostra que, ao aprofundar rapidamente as conversas, esse formato oferece uma alternativa mais rica que os aplicativos convencionais.

Dragos, de 27 anos, residente de Toronto, destaca a liberdade criativa proporcionada pelos documentos. Ele vê essa nova abordagem como uma mudança bem-vinda em relação aos aplicativos tradicionais, proporcionando uma plataforma mais aberta e detalhada.

Esses relatos apontam para uma mudança nas dinâmicas de relacionamento, onde a qualidade das conexões está sendo priorizada sobre a quantidade. Os documentos do Google oferecem uma alternativa mais envolvente e personalizada, indicando uma possível transformação na indústria de namoro online.