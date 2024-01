Da tristeza à felicidade: a emocionante jornada do cão Moose, adotado após 400 dias em abrigo

O casal ficou emocionado com a história do cão que estava deprimido e resolveu mudar esse jogo! Foto: Reprodução/Newsweek

Moose, um imponente Dogue Alemão, passou incríveis 400 dias em um abrigo, mergulhado em tristeza e solidão. Inicialmente animado ao chegar ao abrigo, a falta de atenção e carinho fez com que o espírito do adorável cão se enfraquecesse ao longo do tempo.

A história de Moose tornou-se viral graças a Julie Saraceno, uma passeadora voluntária no abrigo, que compartilhou um vídeo comovente do cãozinho. Foi então que Tawan Sornasp, de Seattle (EUA), se deparou com as imagens tristes de Moose, e sentiu que precisava fazer algo para mudar a vida do peludo.

Do sofrimento à esperança

Tawan, ao lado de seu namorado, viajou até Washington, na Franklin Humane Society, decididos a oferecer a Moose uma nova chance. “Assim que li a história dele e vi as fotos, sabia que precisávamos trazê-lo para casa e nossa Ohana. Ohana significa família. Família significa que ninguém fica para trás ou é esquecido”, afirmou Tawan.

A emoção foi palpável quando Tawan e seu parceiro conheceram Moose no abrigo. “Contive as lágrimas quando o conheci e meu parceiro chorou porque nossos corações se partiram por esse gigante gentil”, compartilhou Tawan. A decisão de adotar Moose foi instantânea, e o casal logo iniciou os trâmites para levá-lo para casa.

Da adoção à felicidade: o cão encontrou um lar amoroso

Agora, o cachorrinho já está super adaptado em casa e adora brincar as novas irmãs. Foto: Reprodução/Newsweek

A adaptação de Moose à sua nova casa foi incrivelmente positiva. O casal, que já possuía outros animais de estimação, testemunhou a rápida integração do Dogue Alemão à família. “Ele se adaptou muito rapidamente, sem ser comovente é maravilhoso ver. Estamos tão apaixonados por Moose, ele sempre será um filhinho da mamãe”, brincou Tawan.

Com suas novas irmãs caninas, Moose desfruta de momentos alegres e brincadeiras. O antes triste e deprimido cão encontrou alegria e conforto em sua nova família, encerrando os dolorosos 400 dias de solidão no abrigo.

Moose vive sua nova vida com amor e carinho

A história inspiradora de Moose é um testemunho do poder transformador do amor e compaixão. Agora, o cãozinho que um dia viveu na tristeza encontrou alegria e uma nova vida, graças ao coração generoso de Tawan e seu namorado. Uma história que toca o coração e reforça a importância da adoção e do amor incondicional pelos animais.

