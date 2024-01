Convidado fica surpreso com cobrança após jantar: 'gesto de boa vontade' vira conta

Um convidado de jantar ficou perplexo ao receber uma fatura de £13,70 (ou US$17,29) depois de comparecer a um evento, mesmo após trazer presentes como "um gesto de boa vontade."

O episódio ocorreu no Reino Unido, quando o usuário do Reddit Kfcdeliveryguy12234 revelou ter sido surpreendido com a cobrança após presentear os anfitriões com chocolates. A situação gerou controvérsias online.

O convidado relata que, ao ser convidado através de um amigo em comum, trouxe chocolates como cortesia, acreditando que era apropriado. No entanto, no dia seguinte ao evento, foi solicitado a pagar a quantia, deixando-o confuso e questionando a inesperada conta.

Pagando-com-cartao-energepic.com-Pexels

energepic.com / Pexels

Reações na internet

A comunidade online rapidamente criticou a atitude dos anfitriões, considerando-a rude e inadequada. Muitos apontaram que qualquer expectativa financeira deveria ser comunicada previamente, e impor condições de pagamento após o evento não é aceitável.

Essa situação peculiar junta-se a uma tendência recente, onde outros anfitriões também cobraram seus convidados por eventos festivos, incluindo jantares de Natal. Desde cobranças por assentos até aumentos de preço devido à inflação, a prática levanta questões sobre etiqueta e cortesia em eventos sociais.