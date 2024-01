Baristas revelam: 7 cafés que você jamais deveria pedir

Para muitos, o café é a primeira bebida do dia. No entanto, o aumento das redes sociais inspirou amantes de cafeína a fugir dos tradicionais expressos e complicar seus pedidos para um apelo estético maior. Esse desejo por experimentar novas tendências torna as rotinas dos baristas mais desafiadoras.

A famosa caramel macchiato da Starbucks não é o que parece. A palavra macchiato significa 'marcado', indicando uma pequena quantidade de leite e espuma sobre o café. Contudo, a Starbucks adotou uma abordagem diferente, resultando em uma confusão entre um latte invertido e um macchiato.

O mocha, delicioso a cada gole, torna-se um incômodo quando pedido nos momentos finais do expediente. A preparação envolve um processo longo, exigindo espresso, leite vaporizado, chocolate e outros ingredientes. Baristas consideram essa ordem tardia uma inconveniência.

Os lattes festivos são outra desvantagem, pois suas receitas excessivamente doces desviam o paladar do café. Os baristas preferem apreciar o café puro, sem a interferência do açúcar. Lattes tradicionais, compostos por espresso e leite vaporizado, permanecem a escolha mais segura.

Cafe-eliasfalla-Pixabay

eliasfalla / Pixabay

Lavanda e azeite de oliva na xícara

Lattes de lavanda, apesar de populares por seus supostos benefícios de bem-estar, podem tornar-se avassaladores com excesso de sabor floral. Da mesma forma, lattes com azeite de oliva são desencorajados, pois o óleo domina a bebida e pode causar desconforto gastrointestinal.

O café espresso shaken sofre com a diluição do sabor, já que o calor da bebida derrete o gelo adicionado durante o preparo. Esse método resulta em uma experiência de café enfraquecida, afetando o sabor robusto do espresso.

Evite pedir um café gelado vietnamita se os grãos não forem originários do Vietnã. Cultivados no Vietnã, os grãos robusta conferem sabor característico à bebida, mesmo com a adição de leite condensado. Cafés que não usam grãos autênticos são criticados por apropriação cultural.

O conselho dos baristas é focar na autenticidade, valorizando as características únicas dos grãos de café e evitando explorar tendências culturais sem consideração pelas comunidades responsáveis por sua criação.