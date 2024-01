Abandonar o álcool reduz risco de câncer oral e esofágico, diz pesquisa

Para aqueles que participam do Janeiro Seco, um benefício adicional de abandonar o álcool surgiu. Reduzir ou eliminar o consumo de bebidas alcoólicas pode diminuir o risco de câncer oral ou esofágico, de acordo com um relatório especial publicado no 'The New England Journal of Medicine' em 28 de dezembro.

Pesquisadores da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC), parte da Organização Mundial da Saúde (OMS), analisaram vários estudos para determinar a relação entre o consumo de álcool e a ocorrência de câncer.

A Dra. Beatrice Lauby-Secretan, chefe do IARC Handbooks of Cancer Prevention, afirmou: "com base nas evidências revisadas de estudos relevantes publicados até o momento, o grupo de trabalho concluiu que há evidências suficientes de que, em comparação com o consumo contínuo, a redução ou cessação do consumo de bebidas alcoólicas reduz o risco de câncer oral e esofágico."

Parar de consumir álcool por um período de cinco a nove anos mostrou reduzir o risco de câncer oral em 34%. Eliminar completamente o álcool por 10 a 19 anos reduziu o risco em 55%. Para o câncer esofágico, cinco a 15 anos sem álcool diminuiu o risco em 15%, e 15 anos ou mais de abstinência reduziu o risco em 65%.

Cientista-Chokniti-Khongchum-Pexels

Chokniti Khongchum / Pexels

Mecanismos biológicos

Quando alguém consome álcool, o corpo o metaboliza em acetaldeído, um conhecido carcinógeno. Eliminar o álcool impede que isso ocorra. Além disso, o álcool pode causar danos ao DNA, levando ao câncer, e afetar os sistemas imunológico e inflamatório.

O estudo destaca a necessidade de mais pesquisas para avaliar se a redução do consumo de álcool pode reduzir o risco de outros tipos de câncer. Os especialistas recomendam conscientização sobre os riscos do consumo de álcool, enfatizando que todas as bebidas alcoólicas, independentemente de sua qualidade ou preço, estão ligadas ao câncer.

O Dr. Sudarsan Kollimuttathuillam, oncologista e hematologista, destaca que há uma crescente evidência da ligação entre o consumo de álcool e o aumento do risco de vários tipos de câncer. Ele afirma que não há uma quantidade segura de álcool, assim como não há um número seguro de cigarros. "Simplesmente, quando se trata de prevenir o câncer, quanto menos você bebe, melhor, e não beber é a melhor opção."

Para aqueles que escolhem consumir álcool, as Diretrizes Dietéticas para Americanos 2020-2025 sugerem limitar o consumo a no máximo uma bebida por dia para mulheres e duas para homens. O Dr. Kollimuttathuillam destaca que a mudança para um estilo de vida saudável é uma das recomendações mais frequentes para prevenir o câncer, incluindo limitar o álcool, parar de fumar, comer alimentos saudáveis e manter um peso corporal adequado.