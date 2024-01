Turistas gritam em horror após homem com facão atacar aleatoriamente

Um turista inglês narra momentos aterrorizantes em Agadir, Marrocos, quando um homem com um facão desencadeou um ataque sangrento à beira-mar. O ataque só não resultou em uma tragédia devido à bravura dos funcionários da praia.

Shaun Lewin, de 45 anos, relata ter acordado com um homem puxando um facão de suas calças antes de iniciar um ataque violento na semana passada. O agressor correu para o mar na tentativa de evitar a prisão, mas foi capturado, graças à ação rápida dos funcionários da praia.

O casal britânico atacado ainda não foi identificado, mas Shaun Lewin destaca a coragem dos funcionários da praia, especialmente Rashid, que perseguiu o suspeito para o oceano. Se não fosse pela intervenção rápida, o incidente poderia ter tido um desfecho fatal.

Faca-no-coco-Any-Lane-Pexels

Any Lane / Pexels

Testemunho angustiante

Lewin descreve a experiência como "a mais angustiante de nossas vidas". Ele relata ter presenciado o ataque a uma mulher francesa e outro casal britânico, destacando a rápida resposta dos funcionários da praia como crucial para evitar uma tragédia.

O suspeito, um homem de 33 anos, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. As vítimas, incluindo o casal britânico e um terceiro visitante da Bélgica, foram levadas ao Hospital Hassan II, em Agadir.

Há investigações em andamento para determinar se o ataque tem motivações terroristas. Agadir, uma área urbana com uma população de 924 mil pessoas, é um dos resorts mais conhecidos de Marrocos. O casal britânico foi liberado do hospital, enquanto a vítima belga permanece internada.

O Escritório de Assuntos Exteriores, Comum e de Desenvolvimento do Reino Unido afirmou: "estamos auxiliando dois britânicos após um incidente em Marrocos e estamos em contato com as autoridades locais."