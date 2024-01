Tinselling: a tendência preocupante que pode destruir seu relacionamento

As festas já passaram, mas, para alguns, deixaram péssimas lembranças graças a uma nova tendência tóxica em relacionamentos. O período natalino, conhecido por ser especial e romântico, pode, para alguns casais, evidenciar fissuras em relacionamentos já desgastados. A especialista em relacionamentos Tina Wilson destaca uma tendência preocupante chamada "tinselling" que pode sinalizar o fim de parcerias à medida que o Ano Novo se aproximava.

Mas afinal, o que é "tinselling"? O termo refere-se a uma prática em que casais, enfrentando instabilidades, utilizam os costumes doces do Natal para encobrir problemas não resolvidos em seus relacionamentos. Tina compara a ação a decorar uma árvore de Natal com tinsel, que, da mesma forma, esconde as partes ásperas do relacionamento.

Casal-Andres-Ayrton-Pexels-2

Andres Ayrton / Pexels

Uma falsa união

Tina explica que casais adeptos do "tinselling" podem apresentar uma frente unida durante as festividades para manter a harmonia perante outros, mas, na realidade, estão "ignorando problemas não resolvidos na relação". Essa estratégia, segundo ela, é uma "distração deliberada" até a virada do ano, quando, inevitavelmente, os problemas precisarão ser enfrentados.

A especialista destaca que janeiro é frequentemente o momento em que casais que perderam o amor um pelo outro precisarão "sentar e conversar sobre o relacionamento". A possibilidade de uma separação é mencionada, já que alguns buscam "começar o ano novo com um novo começo", potencialmente sem o parceiro atual.