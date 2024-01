Recém-nascido que pesou mais de 7 quilos está em estado grave e mantido com ventilação mecânica no Chile

No Hospital de Curanilahue, na Região do Biobío, nasceu na manhã de quinta-feira o bebê mais pesado da história do Chile, de acordo com os registros clínicos existentes no país.

O bebê do sexo masculino, após nascer por volta das 8h30, através de uma cesariana, pesou sete quilos e 105 gramas.

No entanto, o recém-nascido está em estado grave, por isso foi transferido para Concepción, onde permanece hospitalizado, assim como sua mãe.

De acordo com as informações fornecidas pelo Meganoticias, o Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente informou em um comunicado que o bebê está em condição grave, mas estável, e está em ventilação mecânica.

🔴 Em Curanilahue nasceu o bebê mais pesado registrado na história clínica do Chile: um menino com 7 quilos e 105 gramas. Devido à sua condição, ele foi transferido para o Hospital Regional de Concepción. O recorde anterior era de Temuco desde 2011 pic.twitter.com/plNqSxXWOh — Atentos Chile (@atentoschile) 28 de dezembro de 2023

Por outro lado, o recém-nascido está sendo "submetido a exames e em observação permanente pela equipe clínica da UTI Neonatal".

O marido da mãe e pai do pequeno, Luis Contreras Durán, explicou que "o importante é a saúde, que tanto o bebê quanto minha esposa estejam bem, ela é quem sai mais complicada de todo esse processo".

O recorde

O recorde no país, até o momento, era registrado por um bebê nascido em 2011 no Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, na Região de Araucanía, com um peso de 6,8 quilos.

Geralmente, o peso de um recém-nascido saudável varia entre 3 e 3,5 quilogramas. Um bebê que pesa até 5 quilos ao nascer é classificado como grande e aqueles que excedem essa média são qualificados pelos médicos como ‘gigantes’.