Quantos anos vivem os gatos? Veja dicas de como eles devem ser tratados

Estima-se que a expectativa de vida dos gatos domesticados varia entre 12 e 18 anos. No entanto, esse tempo varia dependendo dos cuidados que são prestados e da raça dos mesmos.

Mas o fator do cuidado é o que assume maior importância em relação a prolongar a vida dos nossos queridos gatinhos. E, neste caso, os donos devem ir de mãos dadas com um veterinário, para que tenham uma excelente nutrição e uma boa saúde.

É vital que os gatos recebam todas as suas vacinas, além de permanecerem dentro de casa a maior parte do tempo possível, pois no exterior correm muitos riscos.

O que você pode fazer para que seu gato viva mais?

Como mencionado anteriormente, os gatos domésticos devem ser mantidos dentro de casa o máximo de tempo possível, pois no exterior correm o risco de contrair doenças infecciosas, parasitas, traumas e feridas causadas por brigas com outros gatos.

Gatos são longevos, dependendo dos cuidados Francesco Ungaro / Pexels

Na verdade, através das mordidas e feridas que os gatos obtêm em brigas, eles podem se infectar com várias doenças, por isso é preciso ter cuidado se houver um gato conflitante vivendo nas proximidades.

Além disso, procure levar regularmente o seu gato ao veterinário para receber suas vacinas e fazer um check-up anual, assim será possível detectar precocemente alguma doença.

Também é importante manter o peso do seu felino sob controle, por isso é importante que ele tenha uma alimentação saudável e não coma em excesso. Portanto, evite dar comida quando não for a hora de comer, pois assim você o acostuma a comer demais.

Se seguir todos esses conselhos, o seu gato poderá ter uma vida boa e longa ao seu lado.