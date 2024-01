Professor é condenado por enviar material sexual para uma aluna

Um professor do ensino médio foi condenado a três anos de prisão por compartilhar material sexual com uma aluna. O condenado trabalhava em uma escola na prefeitura de Coyoacán, na Cidade do México.

Foi a Procuradoria Especializada em Crimes de Violência contra as Mulheres e Tráfico de Pessoas (FEVIMTRA), do Ministério Público Federal (FGR), que investigou o caso e obteve a sentença contra Trilce "G".

“A sentença condenatória de três anos de prisão é por sua responsabilidade penal no crime de comunicação de conteúdo sexual com pessoas menores de 18 anos de idade. A FEVIMTRA iniciou um processo de investigação e conduziu o processo em suas diversas etapas, onde comprovou a responsabilidade do acusado como professor de uma escola secundária”.

Neste processo, o réu solicitou um procedimento abreviado para reduzir sua sentença, que além dos três anos de prisão, deve pagar uma multa, teve seus direitos políticos e civis suspensos e deve fazer o pagamento para a reparação do dano.

De acordo com o Código Penal Federal (CPF), em seu artigo 199, estabelece-se que a pena para esse delito é de quatro a oito anos de prisão e multa para quem recorrer a meio de transmissão de dados, contatar uma pessoa menor de 18 anos. Para aqueles que não têm capacidade de compreender o significado do ato ou para pessoas que não têm capacidade de resistir e que solicitam imagens, áudio ou vídeo de atividades sexuais explícitas, atos de conotação sexual ou solicitam um encontro sexual.