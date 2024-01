Por que 2024 terá 366 dias?

Com novas metas e desejos, milhões de pessoas receberam o Ano Novo de 2024 ao redor do mundo, que será marcado por grandes eventos esportivos e políticos, como os Jogos Olímpicos de Paris e as eleições presidenciais dos Estados Unidos. No entanto, uma característica também será que terá 366 dias, ou seja, um ano bissexto.

Os anos bissextos ocorrem a cada quatro anos, pois significa que a Terra demora mais do que o habitual para dar uma volta completa ao redor do Sol, o que também é conhecido como movimento de translação, especificamente estendendo-se a 366 dias.

Dessa forma, foi necessário fazer um ajuste no calendário a cada quatro anos, que consiste em adicionar um dia extra, o qual também permite que as estações do ano coincidam.

Quanto à origem dos anos bissextos, remonta à Antiga Roma, quando o imperador Júlio César realizou uma reforma no calendário e do lunar se transitou para o "romano" ou "juliano", que se baseava em 365 dias mais um.

No entanto, começou a ocorrer um desfasamento em relação às estações do ano, principalmente porque o calendário juliano tem uma duração maior do que o ano tropical para que a Terra complete uma volta ao redor do Sol.

Foi somente em 1582 que ocorreu uma modificação por parte do Papa Gregório XIII, quando reformou o calendário juliano para corrigir a discrepância. Na reforma, ficou estabelecido que os anos bissextos seriam divisíveis por quatro, com exceção daqueles divisíveis por 100.