Nojento: especialista alerta sobre 5 partes do corpo que não lavamos o suficiente

Em um alerta preocupante, um especialista revela as cinco partes do corpo frequentemente negligenciadas na higiene pessoal, o que pode ter implicações sérias para a saúde.

Mesmo que muitos saibam como se ensaboar no chuveiro, a Dra. Jen Caudle, médica familiar nos EUA, destaca que algumas áreas precisam de mais atenção. Em um vídeo esclarecedor no TikTok, ela destaca cinco partes frequentemente ignoradas durante a limpeza corporal.

Dra. Jen enfatiza a importância de limpar regularmente o umbigo e os ouvidos. Ela sugere um simples "teste do cheiro" para garantir uma limpeza adequada, como checar o odor após esfregar a orelha, indicando se a higiene está sendo eficaz.

Partes inferiores do corpo

A área sob as unhas é um local propício para germes. A Dra. Jen destaca que a sujeira persistente sob as unhas pode espalhar infecções e bactérias, causando problemas de saúde como diarreia e vômito.

A discussão sobre lavar as pernas ganhou destaque nas redes sociais, e a Dra. Jen reforça a importância de lavar as pernas, não apenas deixar a água escorrer. Ela destaca que é fundamental esfregar e limpar as pernas adequadamente.

A Dra. Jen ressalta que os dedos dos pés são frequentemente esquecidos e precisam ser lavados de forma "deliberada." Além disso, ela menciona a importância de limpar as áreas de dobras da pele, como embaixo dos seios e dobras abdominais.