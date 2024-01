Noiva cancela casamento ao descobrir o real significado da tatuagem de seu noivo

Tatuagens são formas de arte e expressão que ficam ligadas ao gosto pessoal. Enquanto algumas pessoas decidem fazer uma tatuagem apenas pela beleza do desenho, outras buscam significados como homenagens a pessoas queridas e até mesmo reforçar a conexão com um parceiro.

Porém, para uma mulher que buscou apoio no Reddit, a tatuagem de seu companheiro pode na verdade significar o fim de seu noivado.

Sem se identificar, a mulher de 24 anos conta que era amiga de seu noivo tempos antes de começar a ter um relacionamento com ele, que anteriormente namorava com outra mulher.

“As coisas pareciam sérias, mas sempre que ele falava em casamento ou noivado ela dizia que não e começava a brincar como se ele estivesse fazendo uma piada. Apesar disso, eles decidiram fazer uma tatuagem juntos”.

“Ele continuou a pedindo em casamento, ela dizendo que não e depois de 2 anos e meio de relacionamento ele descobriu que ela o estava traindo com seu ex. Eles terminaram depois daquilo e, um ano depois, nós começamos a namorar e tudo fluiu bem entre nós como um casal”.

Ela ficou inconformada

A jovem revela que seu noivado aconteceu há 1 ano e que tudo seguia bem entre o casal. Ela chegou a ver a tatuagem e estava lidando de forma tranquila com isso até que viu o noivo conversando com a ex apenas seis meses depois do noivado.

“Ele falou que sempre que olha para a tatuagem lembrava da cicatriz que ela deixou nele e perguntou se ela tinha removido a dela. Foi quando eu descobri que eles tinham tatuagens iguais. Eles falaram que sempre seriam parte da vida um do outro por causa das tatuagens”.

“Eu pedi a ele para remover ou cobrir a tatuagem com outro desenho porque estou me sentindo desconfortável ao olhar para ele e pensar que o estou compartilhando com outra mulher. Entramos em várias brigas por causa disso e parece que ele não está considerando meus sentimentos. Estou pensando em pausar os planos para o casamento, não consigo me casar com um homem que tem uma tatuagem para lembrar de outra mulher”, finaliza.

Leia também: Mulher critica a melhor amiga ao saber como ela gastou a herança deixada pelo pai

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em se sentir mal com a situação, mas deve saber que a escolha final é do noivo.

“Você não está errada e viu mensagens de texto entre os dois falando sobre o significado da tatuagem”, comentou uma pessoa.

“Eu teria removido a tatuagem no exato momento em que o relacionamento acabou”, comentou outra.