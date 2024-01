Ao sair para cuidar de sua colmeia, Wendy Gardiner, ficou surpresa ao sentir uma criatura ‘estranha’ pousar em sua cabeça, em Queensland, na Austrália. Inicialmente, pensou ter sido uma folha, mas logo descobriu se tratar de outra coisa. Foi uma surpresa até para uma residente da região, acostumada com as surpresas animais da região. Relato extraído do portal The Dodo.

O ser inusitado que caiu sob a cabeça da mulher foi parar em um vaso de planta próximo. Intrigada, ela observou o ser laranja e notou vida ali. Foram contabilizadas oito patas e, então, o palpite foi dado: se tratava de uma aranha.

No entanto, Gardiner nunca tinha visto uma aranha como aquela antes.

“Tenho observado aranhas há muitos e muitos anos”, disse Gardiner ao The Dodo. “Mas eu nunca tinha visto nada parecido antes.”

Apesar de sua rotina na Austrália, Gardiner é originária da Inglaterra e assemelhou a aparência da aranha com a de um pastel da Cornualha, uma comida tradicional britânica. Com uma observação mais detalhada, notou a forma de uma coroa na parte de trás da aranha.

“Parecia um doce preparado para o rei!” Gardiner disse.

Resolvendo um mistério

Apesar de ter identificado a criatura, Gardiner procurou saber mais detalhes sobre a pequena aranha. A fim de descobrir de qual tipo se tratava, registrou algumas fotos e compartilhou no Facebook para receber palpites.

Mulher faz descoberta inusitada após criatura ‘estranha’ pousar em sua cabeça (Reprodução/Facebook)

Não levou muito tempo para a resolução do mistério. Gardiner descobriu que a criatura era uma aranha-jóia de quatro espinhos (Gastercantha quadrispinosa), um aracnídeo típico de apenas duas regiões do mundo (Queensland e Nova Guiné).

“As pessoas ficaram muito intrigadas com isso por causa das marcas interessantes nas costas”, disse Gardiner. “Na verdade, ele estava tecendo uma nova teia porque eu havia perturbado a teia dele”, disse ela.

Assim que a mulher retornou ao seu lar, não viu mais o aracnídeo. No entanto, ao sair para cuidar de suas abelhas, espera revê-la.

“Espero ver mais”, disse ela.