Horóscopos dos anjos e boas energias a partir de 2024 para alcançar o sucesso nesta quarta-feira, 3 de janeiro.

Áries

Arcanjo Rafael

Você deve aproveitar as forças do seu coração, perdoar o passado e preencher-se de amor incondicional para poder mudar sua vida. O anjo Rafael estará presente para lhe oferecer o dom de sabedoria e força que você precisa.

Touro

Arcanjo Ariel

Existem ações passadas de amor e humildade que trazem bons resultados para sua vida e que o incentivam a seguir em frente e lutar pela prosperidade. O anjo Ariel estará lá para ajudá-lo a realizar todos os seus projetos e receber amor porque você merece.

Gêmeos

Arcanjo Haniel

É hora de rever seus projetos e fechar círculos para que você possa avançar rumo ao futuro e alcançar a prosperidade. Invoque o anjo Haniel para que as oportunidades cheguem até você e as mudanças sejam geradas.

Câncer

Arcanjo Baraquiel

O amor e as bênçãos de Deus estarão em você porque a partir deste momento muitos caminhos se abrem para você estar em harmonia. O anjo Barachiel estará ao seu lado para guiá-lo no caminho certo.

Leão

Arcanjo Jofiel

Você aprende com os momentos bons e ruins, por isso nesses momentos é necessário trazer à tona toda a sua bondade e perdoar para que seu coração fique livre de ressentimentos. O anjo Jofiel ajuda você a ter força para lutar contra os obstáculos que surgem em seu caminho.

Virgem

Arcanjo Chamuel

Você está passando por um momento difícil em sua vida, mas só poderá sair dele se trabalhar para corrigir os erros do passado. O anjo Chamuel irradia sua energia para você para que você tenha força e coragem para enfrentar as decisões que deve tomar.

Libra

Arcanjo Zadkiel

Mais uma vez em sua vida você precisa de apoio e equilíbrio para poder enfrentar algumas vicissitudes no nível sentimental. Não se pode forçar barreiras, deixar as coisas fluírem. Invoque o anjo Zadkiel para que do amor você se liberte das amarras.

Escorpião

Arcanjo Anael

Você tem o poder de superar todos os obstáculos que surgem em seu caminho, você pode encontrar a saída para se livrar da tristeza que às vezes o domina, apesar de ter tudo. O anjo Anael estará com você para guiá-lo e protegê-lo de todo mal.

Sagitário

Arcanjo Gabriel

Você terá dúvidas, mal-entendidos, problemas que a única forma de resolvê-los é através da comunicação e compreensão com o próximo. Não desanime, o anjo Gabriel irá protegê-lo de tudo que não permite que você siga em frente.

Capricórnio

Arcanjo Jehudiel

Existem pessoas que você deve manter longe da sua vida porque elas não merecem estar ao seu lado. Você merece tudo de melhor, então valorize-se para que o amor entre em seu coração. O anjo Jehudiel oferece a você o dom da sabedoria para enfrentar todos os desafios que surgirem em seu caminho.

Aquário

Arcanjo Azrael

A chave para alcançar o sucesso está em suas ações, pensamentos e desejos. Você deve ter confiança em si mesmo e tirar seus medos da mente. O anjo Azrael cura o seu coração para que você avance em paz e harmonia.

Peixes

Arcanjo Metatron

Você tem que ser firme e deixar claro quais compromissos você assume e quais não está disposto a cumprir em sua vida. Peça ao poderoso anjo Metatron força para corrigir os erros do passado e seguir um caminho de amor e paz de espírito.

Com informações do site Nueva Mujer