Homem se irrita após namorada compartilhar um vídeo tirando ‘sarro’ do parceiro no TikTok (Reprodução/Freepik)

Um jovem, de 20 anos de idade, revelou ter se irritado com a namorada, após descobrir que ela compartilhou um vídeo seu no TikTok sem o consentimento. Além disso, o conteúdo tirava sarro do rapaz, o deixando desconfortável. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Rude_Yoghurt3012.

“Minha namorada e eu estávamos saindo e vi um passarinho que achei fofo. Peguei meu celular e gravei, dizendo para minha namorada o quanto eu acho fofo. Ela me gravou dizendo isso a ela e também ao pássaro. Então, postou o vídeo no TikTok e escreveu: ‘Novo eca desbloqueado’”, iniciou o texto na rede social.

“Eu vi e fiquei bravo com ela porque não gosto de ser ridicularizado assim. [Minha namorada] me disse para relaxar porque se tratava apenas de uma trend do TikTok. Eu disse para retirar o vídeo, mas ela não o fez por um tempo. Fiquei bravo com e finalmente desistiu, mas me chamou de desmancha-prazeres e está me ignorando”, finalizou o texto.

Comentários na web

Depois de registrar seu desabafo, diversos internautas comentaram sobre o caso e manifestaram suas opiniões. O que sua namorada realmente desbloqueou é uma rara combinação do nível de maturidade de um estudante do ensino médio e do humor dos boomers (‘tirar sarro do seu parceiro é tão hilário’). Essa é uma conquista da qual não me orgulharia se fosse ela”, criticou um usuário do Reddit.

“Você viu um pássaro fofo e gravou um vídeo, algo que não é nada ‘nojento’. Sua namorada fez um vídeo zombando disso e chamando você de nojento por isso. Se existe uma trend do tiktok de chamar coisas completamente normais e não nojentas de nojentas, então ela não deveria participar disso e, especialmente, não deveria usar você, o namorado dela, como saco de pancadas. E então [sua namorada] descartou seus sentimentos de mágoa porque zombou de você como sendo ‘um desmancha-prazeres’ e depois o ignorou”, observou outro.

