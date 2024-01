"Esse truque com café salvou o casamento em 5 minutos"

Iniciar o dia com uma xícara de café e uma conversa rápida com o parceiro pode ser a chave para evitar o divórcio, de acordo com a especialista em relacionamentos e coach de vida Aston Simmonds.

Simmonds compartilhou sua própria experiência, revelando que, há quatro anos, ela e seu marido consideravam o divórcio pela primeira vez. As conversas do casal giravam em torno de tarefas domésticas, contas e parentalidade, frequentemente resultando em discussões sobre quem fazia mais ou não o suficiente.

Em vez de se apressarem pela manhã, o casal desacelerou e aproveitou os poucos minutos com o café para se comunicar de maneira mais clara, na esperança de salvar o relacionamento. Esse hábito não apenas salvou o casamento, mas também transformou completamente a relação.

Comunicação regular

Simmonds destaca que a comunicação é frequentemente um desafio nos relacionamentos. Incluir este passo simples na rotina matinal pode fazer toda a diferença. "Acredito verdadeiramente que a diferença entre um relacionamento bem-sucedido e um que está fracassando é que eles se comunicam regularmente, NÃO apenas quando estão cansados e prontos para desistir", escreveu ela.

A especialista recomenda iniciar expressando como cada um se sente consigo mesmo e no relacionamento, ouvindo atentamente enquanto o outro compartilha. Em seguida, dedicam um tempo para refletir sobre os aspectos positivos do parceiro e do relacionamento, antes de abordar preocupações ou pensamentos não ditos.

Simmonds destaca a importância de criar um espaço seguro para que o parceiro possa expressar preocupações ou pensamentos não expressos. Isso é essencial para garantir que ambos se sintam confortáveis e seguros para compartilhar abertamente, sem julgamentos.

O casal, então, comunica seus objetivos pessoais e compartilhados, alinhando suas visões para o futuro e discutindo maneiras de se apoiarem mutuamente. Por fim, decidem as ações a serem tomadas, como a necessidade de uma noite de encontro.

Cinco perguntas-chave

Simmonds sugere cinco perguntas para orientar o "café check-in":

1. Como você se sente consigo mesmo e em nosso relacionamento?

2. O que você está amando em nosso relacionamento, o que está funcionando?

3. Há algo em sua mente que não está funcionando e que você não compartilhou?

4. O que é importante para você nesta semana e como posso apoiá-lo? Do que você precisa?

5. Quais ações precisamos tomar após este check-in?

Ao incorporar essas simples perguntas e etapas em uma rotina diária de cinco minutos com café, Simmonds acredita que é possível fortalecer os relacionamentos e garantir uma vida a dois mais saudável e conectada.